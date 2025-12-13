Усольцевы могли стать жертвами преступников. СК назвал главные версии пропажи семьи в тайге

Следком РФ рассматривает и криминальную версию в деле о пропаже супругов Усольцевых и их пятилетней дочери в тайге Красноярского края. При этом основной по-прежнему остается версия несчастного случая. По делу продолжаются допросы свидетелей и оперативно-разыскные мероприятия. Очевидцы ранее сообщили, что Усольцевы были одеты не по сезону легко и ушли не в том направлении, где потом их искали.

Пропавшая в тайге семья Усольцевых могла стать жертвой преступления, такая версия отрабатывается наряду с другими, заявил руководитель Главного следственного управления СК РФ по Красноярскому краю Алексей Еремин.

«Приоритетной все-таки остается версия несчастного случая. Вероятнее всего, это был какой-то несчастный случай, и люди замерзли. Остальные версии тоже отрабатываются <…> в том числе, что они стали жертвой преступления. Мы проверяем и эту версию», — приводит его слова ТАСС.

Еремин сообщил, что в рамках дела о пропаже Усольцевых продолжаются оперативно-разыскные мероприятия, сейчас активно допрашивают свидетелей.

Ирина и Сергей Усольцевы вместе с пятилетней дочерью Ариной 28 сентября отправились в поход в урочище Буратинка недалеко от поселка Кутурчин и вскоре перестали выходить на связь.

Крики и странная одежда: новые детали дела

Накануне aif.ru сообщил, что одна из жительниц района, где пропали Усольцевы, якобы слышала там крики .

«Одна из странных деталей этого дела — крик Усольцевых, который слышала одна из местных жительниц Наталья. Женщина призналась, что до сих пор этот странный оклик из леса звенит у нее в ушах. По словам Натальи, в день пропажи семьи Усольцевых, когда поиски еще не начались, она и ее подруга слышали странный шум из леса», — пишет издание.

Однако местная жительница допускает, что могла слышать не людей, а птицу или косулю.

Кроме того, местные утверждают, что пропавшая семья ушла в противоположную сторону от направления, где сейчас ведут поиски, сообщает Tsargrad.tv.

Члены семьи Корчагиных, которые последними видели Усольцевых, рассказали, что туристы направились не в сторону Буратинки, как предполагалось изначально, а в другом направлении. Лидия Корчангина сообщила, что Ирина Усольцева была одета совсем легко, только в шорты и футболку. Сначала взрослые вышли из машины, после чего вынесли из автомобиля маленькую Арину и свою собаку корги.

Сотрудники СК РФ и участвующие в поисках волонтеры утверждают, что за время операции были проверены все направления, а не только район Буратинки.

Есть ли шансы на спасение?

Ранее замглавы ГБУ «Пензенский пожарно-спасательный центр», заслуженный спасатель РФ Геннадий Кабанов заявил, что на сегодня шансы на обнаружение Усольцевых минимальны.

«Если они не находятся в более-менее благоприятных условиях типа зимовья, то их шансы на выживание минимальны. Непрофессионально подготовленным людям без специфического снаряжения и запасов еды выжить на протяжении такого длительного срока в дикой природе невозможно», — приводит слова спасателя aif.ru.

Кабанов предположил, что пропавшие Усольцевы могли стать жертвами нападения волков или медведей, однако звери редко нападают на людей осенью, потому что уже провели зажировку к зиме.

В свою очередь основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев пояснил, что семью не смогли обнаружить с помощью БПЛА из-за плохих погодных условий.

«Беспилотники помогают в осмотре больших и труднодоступных пространств. Но нужно учитывать, что дроны хорошо и эффективно работают на открытых территориях, в полях, степи, над водными акваториями, на опасных участках, куда не могут добраться поисковики — это разные завалы, буреломы, песчаные карьеры, обрывы и так далее. Где есть леса, беспилотники менее эффективны, они не увидят то, что скрыто под деревьями», — объяснил эксперт.

Представитель пресс-службы регионального отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду сообщила, что основная операция была прекращена 12 октября, а сейчас поиски ведутся только в удаленном режиме.

«Сейчас мы работаем в удаленном формате, всегда на связи с различными службами, задействованными в поиске. Тем не менее, какие-то задачи мы ожидаем. Как только будут благоприятные условия, например, для запуска БПЛА, мы присоединимся», — отметила Чооду.

Загадки и несостыковки дела Усольцевых

Из-за ряда непроясненных обстоятельств дела, в СМИ и соцсетях выдвигаются разнообразные версии пропажи Усольцевых, от нападения маньяка до инсценировки исчезновения с последующим побегом.

Так, в автомобиле Усольцевых не было туристического снаряжения , при этом в машине находилась крупная сумма наличных. Мобильный телефон главы семьи Сергея Усольцева в последний раз выходил в сеть вечером в день исчезновения — сигнал был зафиксирован примерно в семи километрах от Кутурчина.

В эфире телепередачи «Малахов» на канале «Россия 1» утверждали, что похожих на Усольцевых людей якобы заметили в Таиланде. Один из туристов говорил, что видел их в районе Банг Тао на Пхукете. Корреспонденты канала сообщили, что семья жила в уединенном бунгало, вела замкнутый образ жизни и часто скрывала лица, а затем внезапно покинула жилище, никого не предупредив.

Однако в Российском союзе туриндустрии эту версию отвергли как несостоятельную.

Бывший следователь Вадим Багатурия ранее выдвинул предположение, что Усольцевы, и пропавший в том же районе в 2019 году кмс по спортивному ориентированию Владимир Шатыгин могли стать жертвами серийного убийцы.

«Это хотя и звучит как конспирологическая теория, она имеет право на существование, потому что в действительности маньяк может орудовать в любой местности. Он может быть активным, замкнутым или «залечь на дно». В любом случае следствие разберется», — приводит его слова NEWS.ru.