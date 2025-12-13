В пермской школе учительница силой заставила ученицу смывать тушь и тональник

В пермском городе Нытва учительница насильно заставила семиклассницу смывать тушь и тональный крем в туалете, сообщает «Подъем».

Издание опубликовало видео, на котором учительница во время конфликта со школьницей требует, чтобы та ненадолго зашла в класс. Та возражает, что опаздывает на урок и получит двойку.

По словам матери семиклассницы, педагог называет девочек «лахудрами» и оскорбляет их.

«Педагог придиралась, обзывала детей, занижала оценки. Мы собрались все и пошли к директору, педагог пришла, прихватив все свои грамоты, и, не слушая никого, показала, какая она молодец и заслуженный учитель», — описала отношения с учительницей другая женщина, чьи дети учились в этой школе два года назад.

Она добавила, что у педагога хорошие отношения с теми, чьи родители «работают в структурах, при должностях». Еще одна жительница города заметила, что учительница знает свой предмет, но «это не дает право так себя вести по отношению к ученикам».

А одна из бывших учащихся педагога заступилась за нее. Она призналась, что «в школьные годы не любила больше всех» эту учительницу, а потом поняла, что сама была не права.

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина отреагировала на инцидент и заявила, что ситуацией занимается прокуратура.

«Такие ситуации не редкость в разных регионах. Несколько раз писали девочки, которым в школе даже пытались отстричь ножницами нарощенные ногти», — добавила она.

Летом этого года в Подмосковье учительница химии через суд взыскала 30 тыс. руб. с семьи ученика, который по-хамски вел себя на уроке. Инцидент произошел в одной из школ под Чеховом в декабре 2024-го. Подросток заявил педагогу, что будет сидеть на уроке в телефоне и попросил учителя его не трогать. Когда учительница возмутилась и призвала школьника к порядку, тот накричал на нее, используя нецензурную брань, и выбежал из класса.

Ранее 12-летнюю девочку заставили приседать 100 раз за опоздание в школу.