Перед посадкой в Домодедово в туалете самолета нашли тело пассажира

Перед приземлением в Домодедово в туалете самолета, летевшего из Абакана, нашли тело мужчины с признаками асфиксии (удушья), сообщает Mash.

Telegram-канал уточняет, что 30-летнего пассажира обнаружили около 7:50. Прибывшие медики не смогли его спасти. Рядом с мужчиной висели шнурки от кроссовок.

В посте уточняется, что из-за случившегося высадка остальных 170 пассажиров задержалась на полчаса.

В начале недели самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Фуэртевентуры (остров Канарского архипелага) в Бристоль, экстренно сел после того, как несколько туалетов на борту вышли из строя. Техническая неисправность санитарных систем возникла вскоре после взлета рейса FR1667. Когда бортпроводники заявили о проблеме, экипаж принял решение отклониться от маршрута. Лайнер был перенаправлен в близлежащий аэропорт на острове Лансароте, где благополучно приземлился. После устранения неполадок на земле самолет продолжил путь в пункт назначения.

