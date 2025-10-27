«Без бензина полуостров не останется». Глава Крыма Аксенов — о туристах, мигрантах и «новых» регионах

Крым не останется без бензина, а проблемы с водоснабжением полуострова будут полностью решены после окончания СВО. Об этом в интервью «Газете.Ru» заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Он также рассказал, остается ли Крым «всероссийской здравницей» и почему ему не нравится деление на «новые» и «старые» российские регионы.

— В Крыму второй месяц наблюдается дефицит нефтепродуктов. Как решается проблема? Может ли Крым остаться без бензина?

— Без бензина Крым не останется. Мы работаем в тесном взаимодействии с федеральными властями, с заместителем председателя правительства РФ Александром Новаком, с министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым. Принимаются все необходимые меры для обеспечения населения: прорабатываются проблемные вопросы, ведутся переговоры с нефтетрейдерами о фиксации цен, увеличивается количество АЗС, где автомобилисты могут свободно купить бензин. Актуальная информация о наличии топлива на АЗС в свободной продаже публикуется на официальном портале правительства и сайте регионального министерства топлива и энергетики.

Вы знаете, что для стабилизации ситуации нам пришлось ввести норматив: не более 20 л топлива в сутки в одни руки, потом до 30 л. С 26 октября продажа топлива на 270 АЗС производится без ограничений. Все социальные объекты, общественный транспорт, коммунальные и экстренные службы обеспечиваются бензином в полном объеме. Уверен, что в ближайшее время проблема будет решена.

— Проблема водоснабжения в Крыму остается актуальной. Всем хватает воды? Как проблема будет решаться в долгосрочной перспективе?

— Воды для питьевых и хозяйственных нужд хватает. По данным на 23 октября, в водохранилищах Крыма около 91 млн кубометров воды. При сохранении нынешних объемов среднесуточного потребления этих запасов достаточно для снабжения населения и объектов экономики республики на протяжении около 120–130 суток, даже если новых притоков вообще не будет. Плюс вода подземных источников — порядка 9,6 млн кубометров в месяц.

За прошедшие годы была проведена огромная работа по строительству и реконструкции системы водоснабжения, обустройству подземных водозаборов, водоотводов и очистных сооружений, капитальному ремонту и бурению новых скважин, разведке водных источников. Эта работа продолжается. Но, конечно, проблемы есть. Например, сложная ситуация с водообеспечением сложилась в Алуште, где с 1 октября действует график подачи воды. Это связано с низким уровнем заполнения Изобильненского водохранилища. Для полного удовлетворения потребностей в водных ресурсах южнобережных городов Крыма запланировано строительство двух новых водохранилищ: Мартовского и Солнечногорского. Работы начнутся в следующем году, сроки завершения строительства — не позднее 2030 года.

Уверен, что после завершения СВО будет найдено оптимальное техническое решение, которое позволит вернуть на полуостров днепровскую воду. Этого будет достаточно, чтобы полностью восстановить водный баланс Крыма.

— В советское время Крым был всесоюзной здравницей, а что такое Крым сейчас?

— Он и сегодня остается всероссийской здравницей. Но не только. В Крыму развитая промышленность — от судостроения до химических предприятий. У нас достаточно мощный агропром, который производит самую разную продукцию — от крымских вин до пшеницы, которая идет в том числе на экспорт. После 2014 года динамично развивается строительный комплекс. Во всех этих сферах реализуются масштабные инвестиционные проекты.

— Туристы продолжают ехать в Крым, несмотря на обстрелы со стороны ВСУ. Как вы оцениваете ситуацию в туристической отрасли? Какие у полуострова перспективы?

— За 9 месяцев республику посетило 6 млн 65 тысяч туристов. Это на 16% выше показателя прошлого года. В 2024-м столько гостей посетило наш регион за весь год. Только за лето у нас отдохнуло 3 млн 375 тысяч человек, что на 15 % больше, чем в прошлом году. Так что показатели на сегодняшний день обнадеживающие.

В осенне-зимний период 2025–2026 годов будут функционировать порядка 300 санаторно-курортных и гостиничных организаций, в том числе 65 санаториев. Уровень бронирования отелей и санаториев на новогоднюю ночь составляет 30%, на новогодние и рождественские праздники — 18%. Это данные министерства курортов и туризма Республики Крым на 23 октября.

Отрасль динамично развивается. Каждый год открываются и модернизуются десятки объектов размещения. Реализуются крупные проекты. Один из самых масштабных и известных — строительство круглогодичного туристического комплекса «Золотые пески России», который создается в рамках федерального проекта «Пять морей и озеро Байкал» и реализуется по поручению президента. Он включает в себя два проекта: «Золотые пески России» на территории городского округа Евпатория и «Семейный курорт Крымская Ривьера» в районе города Саки.

Плановый объем инвестиций — около 60 млрд рублей. Создание нового туристического кластера позволит дополнительно принимать порядка миллиона туристов в год. Планируется, что курорт в Саках начнет работать в 2029 году, в Евпаторийском регионе — в 2030-м. Так что перспективы хорошие. Работа продолжается, делаем все необходимое, чтобы отдых в регионе был комфортным, безопасным и интересным для наших гостей. Уверен, что после снятия логистических ограничений Крым установит новые туристические рекорды.

— Не так давно вы обсуждали с главой Росавиации возможности возобновления работы аэропорта Крыма. Насколько это вероятно в ближайшей перспективе?

— Не стал бы устанавливать в этом вопросе какие-то временные рамки. Аэропорт заработает, как только позволит ситуация с безопасностью. В техническом плане никаких проблем нет. При получении соответствующего распоряжения воздушная гавань готова начать работу.

— В России есть условное деление на новые и старые регионы. Крым к какой категории вы бы отнесли?

Мне вообще не нравится это деление. Разве Донбасс, Херсонщина или Запорожская область — новые регионы? Это исторические русские земли, которые веками входили в состав Государства Российского.

Симферополь, Севастополь, Александровск (Запорожье), Екатеринослав (Днепропетровск), Мариуполь, Херсон, Николаев, Одесса основаны в один и тот же период — в последней трети XVIII века в рамках «южного проекта» Екатерины Великой. А земли Херсонской и Запорожской областей были в свое время частью Таврической губернии. Так что ничего «нового» на самом деле нет.

— Вы достаточно часто и прямо высказываете свое мнение относительно миграционной политики. Как обстоят дела с мигрантами в Крыму? Какие основные проблемы и как вы подходите к решению?

— Каких-то особых проблем в этом плане в Крыму нет. У нас фактически остались только две отрасли, в которых могут работать мигранты: строительство и туризм. Вы знаете, что недавно президент утвердил новую концепцию миграционной политики на 2026–2030 годы. Это действительно прорывной документ. Его реализация позволит существенно улучшить ситуацию.

— Есть ли отток жителей Крыма, особенно молодежи, в другие регионы?

— Есть и отток, и приток. Крымчане едут жить и работать в другие регионы, жители других регионов едут жить и работать к нам. Это нормальный процесс.

Кстати, в Крыму восемь вузов и 36 организаций среднего профессионального образования. Спектр специальностей очень широкий: от педагогов, врачей и инженеров до специалистов в сфере сельского хозяйства и журналистов. Так что у нас есть все условия для того, чтобы молодежь могла получить качественное образование, а потом трудиться в родной республике. Как говорят, где родился, там и пригодился.

— Вы руководите Крымом уже более 10 лет. Какие три самые большие ошибки за это время можете назвать? А три самых главных успеха?

— Больших, стратегических ошибок в плане управленческих решений не было. На начальном этапе были ошибки в кадровой политике. А успехов много, их можно долго перечислять: от строительства уникальных инфраструктурных объектов до экономических показателей. Но главное — это то, что мы сохранили доверие крымчан, основу всех успехов. Что Крым — один из самых патриотических регионов России. Что у нас очень высокий уровень доверия президенту: мы в этом плане стабильно на первом-втором месте в стране.