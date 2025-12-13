Тренер сборной России оценил выступление Коростылева и Непряевой на Кубке мира

Главный тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил выступление Савелия Коростылева и Дарьи Непряевой в спринте на этапе Кубка мира в Давосе, заявив, что спортсмены выступили по своим силам, передает Sport24.

«Думаю, они выступили не по своим силам. Должно пройти какое-то время для адаптации. На следующих стартах они будут выглядеть более уверенно. Я бы не делал каких-то скоропалительных выводов», — сказал Бородавко.

Коростылев в квалификации занял 52-е место, Непряева — 39-е .

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования на исполкоме FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на это решение и выиграла дело.

Ранее Коростелев и Непряева выполнили олимпийский норматив.