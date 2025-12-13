Коростелев о спринте на Кубке мира: чувствую себя чертовски плохо

Лыжник Коростелев: у меня не будет проблем пообщаться с норвежцами

Российский лыжник Савелий Коростелев после спринта на этапе Кубка мира в Давосе, по итогам которого он занял 52-е место, заявил, что у него не будет проблем пообщаться с норвежцами, передает NRK.

«Очень рад, что дебютировал. Но было бы лучше, если бы я сделал это в дистанционной гонке. Сейчас чувствую себя чертовски плохо. Норвежцы хотели бы пообщаться? Когда встречу их в следующий раз, у меня не будет никаких проблем пообщаться с ними», — сказал Коростелев.

Коростелев на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе в спринте показал результат 2.28,15, заняв в квалификации 52-е место. Спортсмену не удалось попасть в топ-30, чтобы пробиться в четвертьфинал соревнований. Он проиграл лидеру 8,32 секунды

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования на исполкоме FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на это решение и выиграла дело.

Ранее Коростелев заявил, что у него горели ноги во время гонки на Кубке мира.