Экс-подполковник СБУ отреагировал на слова Зеленского про Крым

Украинские власти могут вести подготовку к атаке, прикрываясь мирными заявлениями, однако любые подобные попытки ВСУ в итоге провалятся. Такое мнение высказал РИА Новости экс-подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров.

Его насторожило заявление украинского лидера Владимира Зеленского, который признал, что отбить Крым военным путем невозможно.

«Слова про Крым могут являться дымовой завесой перед попыткой вторжения. Да, никакого военно-стратегического смысла она не принесет, ведь всех их перебьют», — отметил Прозоров.

Он уточнил, что подобная акция могла бы стать «медийно-показательной операцией» для зарубежных партнеров Киева с целью продемонстрировать, что ВСУ не находятся в плачевном состоянии.

11 декабря Зеленский допустил референдум по вопросу контроля над Донбассом, подчеркнув, что решать судьбу региона должен народ его страны. США предложили создать демилитаризованную «свободную экономическую зону». При этом за день до этого британская газета The Telegraph писала, что Киев может отказаться от Донбасса в обмен на «взаимные уступки» со стороны России.

Ранее в Крыму призвали Зеленского оставить полуостров в покое.