На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Экс-подполковник СБУ отреагировал на слова Зеленского про Крым

Экс-подполковника СБУ Прозорова насторожили слова Зеленского о Крыме
true
true
true
close
Toby Melville/Pool/Reuters

Украинские власти могут вести подготовку к атаке, прикрываясь мирными заявлениями, однако любые подобные попытки ВСУ в итоге провалятся. Такое мнение высказал РИА Новости экс-подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров.

Его насторожило заявление украинского лидера Владимира Зеленского, который признал, что отбить Крым военным путем невозможно.

«Слова про Крым могут являться дымовой завесой перед попыткой вторжения. Да, никакого военно-стратегического смысла она не принесет, ведь всех их перебьют», — отметил Прозоров.

Он уточнил, что подобная акция могла бы стать «медийно-показательной операцией» для зарубежных партнеров Киева с целью продемонстрировать, что ВСУ не находятся в плачевном состоянии.

11 декабря Зеленский допустил референдум по вопросу контроля над Донбассом, подчеркнув, что решать судьбу региона должен народ его страны. США предложили создать демилитаризованную «свободную экономическую зону». При этом за день до этого британская газета The Telegraph писала, что Киев может отказаться от Донбасса в обмен на «взаимные уступки» со стороны России.

Ранее в Крыму призвали Зеленского оставить полуостров в покое.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Угон по Bluetooth: как хакеры вскрывают автомобили и что делать в случае киберугона
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами