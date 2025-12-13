ЮАР потребовала объяснений в связи с ее отстранением от работы G20

ЮАР требует от G20 прояснить ситуацию с ее отстранением от работы объединения

Южноафриканская Республика выразила обеспокоенность и обратилась к государствам-членам G20 с официальным запросом, требуя разъяснений по поводу решения США, как действующего председателя «двадцатки», не допускать ЮАР к участию в работе группы. Об этом сообщила южноафриканская радиостанция SABC.

«Нас беспокоит прецедент, который будет создан исключением ЮАР из работы G20 под председательством США», — говорится в ноте, направленной южноафриканским министерством иностранных дел и сотрудничества странам — членам Группы двадцати.

Первая встреча шерп G20 под руководством США запланирована на 15-16 декабря в Вашингтоне, куда делегация из ЮАР не была приглашена.

Генеральный директор МИД ЮАР и шерпа от страны в G20 Зайн Дангор подчеркнул, что вопрос об отстранении ЮАР от работы группы по инициативе США будет вынесен на обсуждение «двадцатки».

«Представители большинства стран — членов G20 сказали, что поднимут вопрос о нарушении норм, касающихся того факта, что государства-члены Группы двадцати могут быть исключены из состава «двадцатки» только на основе консенсуса», — отметил Дангор.

Ранее Трамп заморозил все инвестиции в ЮАР.