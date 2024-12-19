Ханука в 2024 году: история, традиции и даты праздника

Какого числа отмечают Хануку и что обязательно делают в этот праздник

Ханука — это еврейский праздник, который также называется Праздником огней. Он отмечается в память о событии, произошедшем в II веке до нашей эры, когда еврейский народ, возглавляемый Маккавеями, победил греческую армию, которая стремилась заставить евреев отказаться от своей религии и культуры. О значении, традициях и символике светлого праздника в иудаизме — в материале «Газеты.Ru».

Какого числа отмечают Хануку в 2024 году

Ханука начинается 25 кислева. Кислев — третий месяц еврейского календаря, который обычно соответствует ноябрю или декабрю григорианского календаря.

В 2024 году Ханука начнется вечером 25 декабря и будет продолжаться до 2 января 2025 года.

Традиционно праздник длится восемь дней, однако эти дни не считаются праздничными. Взрослые продолжают работать, и только у детей в школах объявляют каникулы.

Значение праздника

В иудаизме Ханука символизирует победу света над тьмой и укрепляет надежду на свободу и верность своим традициям. Она также подчеркивает важность духовной борьбы и стойкости в трудные времена и наполняет еврейские семьи духом единства. Зажигая свечи в кругу родных и близких, люди собираются и воссоздают общие воспоминания о своих предках.

Вместе с тем, в священной книге Торе Ханука не упоминается, поэтому считается малым праздником, отметила в беседе с «Газетой.Ru» доктор педагогических наук, профессор РЭУ имени Г. В. Плеханова, эксперт по религии Наталия Фоминых.

«Вопреки тому, что Ханука не упоминается в Торе, ее очень масштабно отмечают евреи по всему миру. Монументальные подставки для свечей устанавливаются не только в Израиле, но и в других странах, люди делятся рецептами новых блюд, которые обязательно готовятся на масле, люди собираются целыми семьями, чтобы зажечь ханукальные свечи», — рассказала она.

История происхождения праздника

История праздника начинается с событий, произошедших в Израиле в IV-II веках до нашей эры. В тот период территория иудеев находилась под властью греков. Вместе с тем, во время своего правления Александр Македонский (356-323 гг. до н.э.) не вмешивался в религиозные дела и не требовал отказа от устоявшихся традиций. Однако после его кончине власть захватила другая династия — Селевкиды, и в 175 году до нашей эры диктатор и сирийский царь Антиох IV Епифан начал навязывать иудеям греческую веру.

В это время евреи находились под владычеством сирийцев, а они, в свою очередь, были порабощены греками. Тогда у иудеев была очень сложная духовная ситуация, поскольку значительная их часть стала эллинистами: они отказывались от заповедей священной Торы и той духовной жизни, которая была предписана Всевышним. Следующим шагом стало то, что правитель стал запрещать жить по законам отцов и полностью ввел запрет на Тору. Наталия Фоминых эксперт по религии, профессор

Антиох IV Епифан украл храмовую казну, запретил чтение Торы основная священная книга в иудаизме, разорил храмы, обставив их идолами и стал преследовать тех иудеев, кто продолжал следовать своим обычаям. В ответ на это евреи восстали и начали партизанскую войну, которая продлилась почти три года.

Несмотря на численное превосходство захватчиков, еврейское сопротивление одержало победу благодаря неожиданным атакам и стремительным отступлениям в горы. Так иудеи смогли свергнуть царя и за три года изгнать греческие войска.

close Антиох IV Эпифан, правитель империи Селевкидов, триумфально въезжает в Иерусалим, около 165 г. до н. э. Mary Evans Picture Library/Global Look Press

Отпраздновав свою победу 25 кислева 164 года до нашей эры, иудеи поднялись на Храмовую гору, чтобы освятить храм, который был осквернен греками. Однако в разрушенной святыне остался лишь один кувшин с маслом для меноры — ритуального светильника с семью свечами.

Этого масла едва хватало на один день, но Бог совершил чудо, и менора горела восемь дней. За это время иудеи успели очистить храм и приготовить новое масло.

С тех пор, в честь этого чуда, праздник Хануки всегда отмечается на протяжении восьми дней.

Восемь дней евреи с удивлением наблюдали это настоящее чудо, и тогда мудрецы приняли решение считать все эти дни с 25 кислева праздничными. Ханука очень важна для еврейского народа, поскольку она связана с событиями повторного освящения храма. Наталия Фоминых эксперт по религии, профессор

8 главных традиций Хануки

Праздник включает в себя множество традиций и обычаев, которые делают его особенным. В эти дни в синагогах читают специальную молитву, которую назвали Галель. Верующие идут в храмы, чтобы вместе порадоваться великому чуду и отметить событие.

1. Зажигание ханукии

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Центральной традицией Хануки является зажигание ханукии — специального светильника с девятью свечами: восемь для каждого дня праздника и одна — шамаш («помощник»), используемая для зажигания других свечей.

Расставление ханукии. Ханукия ставится на подоконнике или в другом видном месте, чтобы люди могли видеть свет и помнить о чуде.

Порядок зажигания. Свечи зажигаются слева направо, но новые свечи ставятся справа. В первый день зажигается одна свеча, во второй — две, и так до восьми в последний день.

«Ханукия символизирует собой то самое чудо, которое случилось в храме. Зажигать свечи нужно по строгим правилам: как только заходит солнце 25 кислева, необходимо зажечь первую свечу с правой стороны при помощи специальной ритуальной свечи», — уточнила собеседница «Газеты.Ru».

Кроме того, по словам Наталии Фоминых, таинство зажигания ханукии, как правило, доверяется мужчине — главе семьи. Во время этого ритуала должна присутствовать вся семья — только так, по поверьям, люди смогут получить Божье благословение.

2. Песня и благословения

Перед зажиганием свечей произносятся специальные благословения, а после — поется «Маоз Цур» («Крепость моя») — традиционная ханукальная песня, которая рассказывает о спасении еврейского народа.

3. Игры с волчком

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Дрейдель (или «ханука волчок») — это волчок с четырьмя сторонами, на каждой из которых изображена буква: Н (нес), Г (гадоль), Х (хайя), Ш (шам), что означает «Чудо великое произошло здесь». Во время Хануки дети играют в дрейдель, и за выигрышные ходы получают хануке гельт — шоколадные монетки.

Начальные буквы каждого слова из фразы • «Нун» — первая буква слова «нес», «чудо»

• «Гимель» — первая буква слова «гадоль», «великий»

• «Хе» — первая буква слова «хайя», «было»

• «Пей» — первая буква слова «по», «здесь»

Если евреи играют в дрейдель в Израиле, они пишут на волчках «Чудо великое было здесь». А те, кто живет вне Израиля, указывают «Чудо великое было там». Наталия Фоминых эксперт по религии, профессор

4. Традиционная еда

На Хануку особенно популярны блюда, приготовленные с маслом, что символизирует чудо, связанное с ханукальным маслом.

Пончики (суфгания). Жареные во фритюре пончики с начинкой, например, с вареньем или кремом, посыпанные сахаром.

Картофельные оладьи (латкес). Оладьи из протертого картофеля, жареные на масле.

5. Праздничные молитвы

В праздничные дни добавляются специальные молитвы в утренние и вечерние богослужения. В молитве «Аль Ханиссим» вспоминается чудо Хануки.

«Считается, что на Хануку происходят различные чудеса, что-то прекрасное обязательно происходит в каждой еврейской семье. Стоит только верить в ханукальное чудо, оно обязательно должно случиться», — отметила религиовед.

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6. Семейные встречи и обмен подарками

Ханука — это время для сближения семей. Многие семьи собираются вместе, готовят праздничные блюда и обмениваются подарками. Время Хануки особенно нравится маленьким детям, поскольку им дарят символические подарки каждый день праздника, а на восьмой день малыши получают самый желанный презент.

7. Декорации и символика

Некоторые семьи украшают свои дома ханукальными гирляндами и другими тематическими украшениями, подчеркивающими атмосферу праздника.

8. Просветительская работа

В праздничные дни организуются уроки и занятия для детей и подростков по изучению еврейских традиций и истории, что помогает укрепить связь молодого поколения с культурным наследием.

Главные символы: в чем разница между ханукией и менорой

Менора и ханукия — это два различных светильника, у каждого из которых свое уникальное значение и предназначение.

Менора

Менора — это семисвечник, который имеет семь чаш на своих ветвях. Она традиционно используется в храме и на праздниках, связанных с поклонением Богу. Менора была символом еврейской идентичности на протяжении многих веков. Она была частью Храма в Иерусалиме и олицетворяет свет божественного присутствия.

В основном менора используется в религиозных обрядах и во время праздников, таких как Шаббат. Семь свечей символизируют семь дней творения, в том числе шаббат — день духовности.

Символика Менора — символ еврейского народа и часто изображается на различных эмблемах и флагах, например, на гербе Государства Израиль.

Ханукия

Ханукия — это девятисвечник, который предназначен для празднования Хануки. У него восемь основных светильников для каждой из восьми ночей праздника и один дополнительный — «шамаш» служебная свеча, «помощник», который используется для зажигания остальных.

Ханука отмечает чудо, произошедшее в 164 году до н.э., когда еврейский народ получил победу над греками и восстановил храм. Восемь дней горела менора, несмотря на наличие лишь одного кувшина масла.

Ханукию зажигают в течение восьми дней Хануки, начиная с одной свечи в первую ночь и добавляя по одной свечке на каждую последующую ночь.

Ханука символизирует победу света над тьмой и восстановление духовной свободы еврейского народа. Она также подразумевает распространение особого света, так как свечи должны быть видны извне, чтобы сообщить окружающим о празднике.

Основные различия • Количество свечей. Менора имеет семь свечей, ханукия — девять.



• Цель и использование. Менора используется для религиозных обрядов, в то время как ханукия предназначена для празднования Хануки.



• Символика. Менора связана с храмом и историей еврейского народа, ханукия — с конкретным чудом и праздником Ханука.

Что нельзя делать во время Хануки

Несмотря на радостный характер праздника, существуют определенные ограничения.

Запрет на работу. Во время Хануки не принято выполнять тяжелую работу (мелкие дела, такие как готовка, не запрещены). Это касается празднования в первый и последний дни (в основном, в день, когда происходит зажигание ханукии). Хотя Ханука не является полноценным праздником, подобным Шаббату, в эти дни рекомендуется избегать активной работы.

Не использовать свет ханукии для работы. Свет, исходящий от свечей в ханукии, не предназначен для использования в качестве источника света. Например, нельзя работать или читать при свете ханукии. Она должна служить для празднования, символизируя чудо и зажигание света.