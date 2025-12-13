Украина не хочет уходить из Донбасса и отказываться от НАТО. Трамп ждет мира к Рождеству

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров на полях Генассамблеи ООН, 23 сентября 2025 года

Украина в своем ответном плане, направленном США в рамках обсуждения мирного урегулирования, отклонила предложения о выводе войск с территории Донбасса и отказе от стремления вступить в НАТО. Новый документ был составлен Киевом после переговоров с европейскими лидерами. Вместе с тем, в Кремле заявили, что целью президента Украины Владимира Зеленского является внесение в мирный план США пунктов, неприемлемых для России.

В переданном США ответе на план урегулирования конфликта на Украине Киев отверг возможность вывода войск с территории Донбасса и отказ от присоединения к НАТО. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источники, близкие к переговорам.

«Украинский мирный план, направленный на этой неделе в Вашингтон, отвергает предложение президента Трампа о том, чтобы Украина уступила больше территории в обмен на мир, хотя Россия вряд ли его примет», — пишет газета.

NYT отмечает, что «оба изменения, вероятно, будут неприемлемы для России».

Ранее газета Bild со ссылкой на источники сообщила, что президент США Дональд Трамп оказывает жесткое давление на украинского лидера Владимира Зеленского, добиваясь от него уступок ради заключения мирного соглашения.

Источники также сообщают, что в качестве нового неофициального срока, к которому Трамп рассчитывает получить конкретный результат переговоров, рассматривается католическое Рождество — 25 декабря .

Новый план

Французская газета Le Monde ранее сообщила, что Киев 10 декабря направил в США свою версию мирного плана, в котором якобы требует создания в Донбассе демилитаризованной зоны в обмен на вывод оттуда ВСУ.

В материале газеты отмечалось, что в Донбассе может быть реализован «корейский сценарий» с созданием буферной зоны, по аналогии с демилитаризованной зоной между КНДР и Южной Кореей, созданной в 1953 году по итогам Корейской войны без подписания итогового мирного договора. При этом зона в Донбассе может быть значительно длиннее и глубже, отмечает Le Monde.

Владимир Зеленский позднее подтвердил передачу США предложений украинской стороны по мирному плану, но подчеркнул, что это не финальный вариант документа.

«План постоянно пересматривается и корректируется», – заявил он.

Однако его советник Дмитрий Литвин впоследствии заявил, что Киев не соглашался на вывод войск в обмен на создание демилитаризованной зоны, а в материале газеты Le Monde обсуждаются «теоретические модели».

Сам Дональд Трамп 12 декабря в Белом доме заявил, что американская сторона «выкинула кое-что» из мирного плана .

Вопрос Донбасса

Россия в рамках мирного урегулирования добивается вывода войск ВСУ из областей Донбасса в их административных границах. Владимир Путин ранее подчеркнул, что территория региона исторически является российской, и будет возвращена военным или иным путем.

Владимир Зеленский на фоне публикаций в СМИ о содержании мирного плана заявил, что вопрос о Донбассе должен быть вынесен на референдум.

«В формате выборов или в формате референдума, но должна быть позиция народа Украины», — заявил украинский лидер.

В ответ помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что весь Донбасс принадлежит России.

«Донбасс — российский. Вся часть Донбасса — российская», — сказал Ушаков, добавив, что это прописано в Конституции России.

Он добавил, что прекращение огня, которого добивается Киев, будет возможно только после вывода ВСУ с территории региона. Представитель Кремля также прокомментировал сценарий с созданием демилитаризованной зоны.

«Вполне возможно, что там не будет непосредственно войск — ни российских, ни украинских. Да, но будет Росгвардия, будет наша полиция, будет все, что нужно для соблюдения порядка и организации жизни», — пояснил он.

Ушаков добавил, что по итогам своих переговоров США и Украина должны показать свои документы России, а целью Зеленского является внесение в мирный план предложений, которые будут неприемлемы для Москвы.

«Конечно, по крайней мере, чтоб внести в те бумаги, которые американцы готовят, какие-то неприемлемые для нас пассажи и предложения», — сказал Ушаков.

Представитель Кремля добавил, что замечания Украины и Европы к документу «вряд ли будут носить позитивный характер».