Россия выиграла первое золото на чемпионате мира по боксу

Боксер Шумков принес сборной России первое золото на ЧМ по боксу в Дубае
Александар Джорович/РИА Новости

Российский боксер Всеволод Шумков завоевал золото чемпионата мира в Дубае.

В финальном поединке в весовой категории до 60 кг россиянин одолел представителя Узбекистана Абдумалика Халокова, который является олимпийским чемпионом 2024 года.

Также золотую медаль выиграл Илья Попов. Он единогласным решением судей одолел представителя Киргизии Омара Ливаза в весовой категории до 63,5 кг.

12 российских боксеров одолели своих соперников в полуфиналах чемпионата мира по боксу, который проходит в Дубае под эгидой Международной ассоциации бокса (WBA). Это рекорд в истории российского и советского спорта.

Таким образом, российские спортсмены поборются за золото в 12 весовых категориях. Финалы пройдут 13 декабря.

В преддверии своего финала 19-летний боксер Вячеслав Рогозин заявил, что все 12 российских спортсменов могут завоевать золото чемпионата мира. Также Рогозин подчеркнул, что будет выходить на собственный титульный поединок в спокойном состоянии ума.

Ранее российский боксер стал претендентом на бой с украинцем Усиком.

