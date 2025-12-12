«Переход рубикона». ЕС утвердил бессрочную блокировку активов России

Евросоюз утвердил бессрочную блокировку суверенных активов России, пока Москва не выплатит репарации Киеву. Бельгия, которая традиционно выступала против конфискации замороженных средств, поддержала это решение. Руководство ЕС намерено добиться согласия об их экспроприации на саммите 18–19 декабря. В Кремле действия блока назвали «грандиозным жульничеством». В Госдуме считают, что ЕС перешел рубикон, за которым последует шквал ответных мер.

Совет Евросоюза (ЕС) утвердил бессрочную блокировку замороженных российских активов, заявила глава евродипломатии Кая Каллас в социальной сети Х.

«ЕС только что принял решение о бессрочной заморозке российских активов. Это гарантирует, что до €210 млрд российских средств останутся на территории ЕС , если только Москва полностью не выплатит репарации Киеву за причиненный ущерб», — отметила она.

Аналогичное заявление в Х сделал глава Европейского совета Антониу Кошта. Он напомнил, что на саммите 23 октября «лидеры ЕС объявили, что активы России должны быть блокированы» до конца конфликта и «до полной компенсации причиненного ущерба».

«Сегодня мы выполнили это обещание», — подчеркнул Кошта.

Примечательно, что Совет ЕС запретил отдавать России ее замороженные активы не просто до конца конфликта на Украине, а до тех пор, «пока сохраняется риск ухудшения экономической ситуации в ЕС». Кроме того, в заявлении, опубликованном на сайте блока, не прописана процедура для разблокирования средств.

Агентство Reuters обратило внимание, что такая мера позволит не проводить голосование по вопросу продления блокировки активов каждые полгода, как это делалось раньше. Брюссель «устранил самое серьезное препятствие», чтобы использовать эти средства для оказания помощи Украине , подчеркнуло издание.

«Это устраняет риск того, что Венгрия и Словакия, у которых более хорошие отношения с Москвой, чем у других государств ЕС, в какой-то момент могут отказаться продлить заморозку, вынудив ЕС вернуть деньги России», — говорится в публикации.

Руководство ЕС намерено добиться положительного решения об экспроприации средств на саммите 18–19 декабря. По оценке Reuters, в случае провала это будет «катастрофический сигнал для Украины и Евросоюза с точки зрения способности ЕС действовать».

Разворот Бельгии

Бельгия наряду с Болгарией, Италией и Мальтой проголосовала за долгосрочную заморозку российских активов. В бельгийском депозитарии Euroclear блокирована подавляющая часть средств — €185 млрд из €210 млрд.

Кроме того, Бельгия в качестве условия для своего согласия на конфискацию замороженных активов РФ потребовала от стран ЕС «независимых» и «автономных» гарантий». В частности, Брюссель требует разорвать инвестиционные соглашения с Москвой и покрыть потенциальные судебные издержки, пишет Euractiv.

Ранее Бельгия открыто выступала против конфискации российских активов. В частности, в начале декабря канцлер Германии Фридрих Мерц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не смогли уговорить бельгийского премьер-министра Барта Де Вевера согласиться на экспроприацию в пользу Украины. Позже премьер сравнивал конфискацию с воровством. Однако накануне вице-премьер страны Винсент Ван Петегем заявил, что «в какой-то момент» замороженные активы РФ «придется» использовать.

8 декабря глава Euroclear Валери Урбен в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung предупредила, что изъятие российских активов для выдачи кредита Украине угрожает финансовой стабильности. Если у глобальных инвесторов сложится впечатление, что их деньги в Европе больше не находятся в безопасности, то это нанесет ущерб месту инвестирования, подчеркнула она.

Как ответит Россия?

Тем временем Банк России подал в Арбитражный суд Москвы иск к Euroclear с требованием взыскать убытки, причиненные незаконной заморозкой активов РФ. Также регулятор пообещал оспорить все «прямые или косвенные» действия Еврокомиссии по несогласованному использованию активов России.

«Мы делаем все, чтобы защитить свои золотовалютные резервы, в том числе Центральный банк. Потому что незаконное изъятие абсолютно неприемлемо для нас », — подчеркнул вице-премьер РФ Александр Новак в беседе с RT.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий подчеркнул, что ЕС своим решением рискует серьезно пошатнуть позиции евро как мировой резервной валюты.

«Решение ЕК о заморозке российских активов — де-факто одобрение их конфискации <…> Это переход рубикона, за которым последует шквал ответных мер России», — прокомментировал парламентарий действия ЕС в разговоре с РИА Новости.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь отреагировала на решение Евросоюза одним словом.

«Наперсточники», — сказала она.

В Кремле подчеркнули, что российский лидер Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на сегодняшней встрече в Ашхабаде уже обменялись мнениями «по устремлениям европейцев устроить грандиозное жульничество с российскими активами».