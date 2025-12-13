Самолет из Екатеринбурга в Горно-Алтайск незапланированно приземлился в Омске

Направлявшийся в Горно-Алтайск самолет сел в Омске из-за индикации системы

Самолет компании Red Wings, следовавший из Екатеринбурга в Горно-Алтайск, совершил незапланированную посадку в аэропорту Омска. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура в Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что экипаж решил посадить воздушное судно по технической причине.

«Находившиеся на борту самолета пассажиры размещены в здании аэровокзала. <...> Прокуратурой проводятся надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке указанного рейса», — говорится в заявлении.

Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Red Wings, самолет совершил посадку в Омске из-за индикации системы, контролирующей работу гидросистемы. В авиакомпании пообещали разместить пассажиров в гостинице, а также предоставить им питание и напитки. Пресс-служба подчеркнула, что обеспечение безопасности людей является абсолютным приоритетом Red Wings.

5 декабря в аэропорту Баку экстренно сел самолет компании FlyDubai, направлявшийся из Москвы в Дубай. Причиной послужило ухудшение самочувствия одного из пассажиров. Ему потребовалась помощь специалистов на земле.

Ранее самолет экстренно приземлился в московском аэропорту Домодедово после возгорания двигателя.