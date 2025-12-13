На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме заявили о намерении Санду решить вопрос ПМР силовым путем

Депутат ГД Аршинова: Санду готовит страну к силовому решению вопроса ПМР
true
true
true
close
Jon Nazca/Reuters

Президент Молдавии Майя Санду ведет подготовку к силовому урегулированию ситуации в Приднестровье. Об этом заявила депутат Госдумы и председатель совета АНО «Евразия» Алена Аршинова в интервью РИА Новости.

«Молдавский парламент фактически принял бюджет войны. Санду, судя по всему, готовится к силовому варианту решения приднестровского конфликта», — подчеркнула Аршинова.

Парламентарий отметила, что одобрение правящей партией ПДС проекта бюджета в первом чтении является признаком начала подготовки к военной операции, поскольку затраты на оборону существенно выросли и достигли 32%.

«Молдова географически находится между Украиной и Румынией – воевать с какой-либо из этих стран по понятным причинам не может. Очевидно, что все взоры молдавских властей устремлены на левый берег Днестра», — убеждена Аршинова.

Депутат парламента от оппозиционной Партии коммунистов (ПКРМ) Константин Старыш ранее сообщил об увеличении расходов на оборону в проекте бюджета Молдавии на 2026 год на 32%, в то время как социальные статьи бюджета показывают минимальный рост.

Ранее сообщалось, что власти Молдавии опасаются урегулирования приднестровского конфликта по плану США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Угон по Bluetooth: как хакеры вскрывают автомобили и что делать в случае киберугона
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами