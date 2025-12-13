В Госдуме заявили о намерении Санду решить вопрос ПМР силовым путем

Президент Молдавии Майя Санду ведет подготовку к силовому урегулированию ситуации в Приднестровье. Об этом заявила депутат Госдумы и председатель совета АНО «Евразия» Алена Аршинова в интервью РИА Новости.

«Молдавский парламент фактически принял бюджет войны. Санду, судя по всему, готовится к силовому варианту решения приднестровского конфликта», — подчеркнула Аршинова.

Парламентарий отметила, что одобрение правящей партией ПДС проекта бюджета в первом чтении является признаком начала подготовки к военной операции, поскольку затраты на оборону существенно выросли и достигли 32%.

«Молдова географически находится между Украиной и Румынией – воевать с какой-либо из этих стран по понятным причинам не может. Очевидно, что все взоры молдавских властей устремлены на левый берег Днестра», — убеждена Аршинова.

Депутат парламента от оппозиционной Партии коммунистов (ПКРМ) Константин Старыш ранее сообщил об увеличении расходов на оборону в проекте бюджета Молдавии на 2026 год на 32%, в то время как социальные статьи бюджета показывают минимальный рост.

Ранее сообщалось, что власти Молдавии опасаются урегулирования приднестровского конфликта по плану США.