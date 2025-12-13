Лидер эстонских консерваторов назвал ошибкой идею конфискации российских активов

Председатель Консервативной народной партии Эстонии, депутат парламента Мартин Хельме раскритиковал идею конфискации замороженных российских активов, заявив, что Россия от такого решения только выиграет, передает ТАСС.

«Россия от этого только выиграет, поскольку она конфискует находящиеся в РФ активы европейцев, а их в три или четыре раза больше, чем российских активов в Европе», — сказал Хельме.

По мнению эстонского политика, конфискация российских активов вызовет коллапс доверия к европейской банковской и финансовой системе. Кроме того, указал Хельме, помощь, которую выделяют Украине, не достигнет цели и «канет в черную дыру коррупции».

13 декабря Евросоюз утвердил бессрочную блокировку суверенных российских активов. Еврокомиссия намерена добиться на саммите 18-19 декабря решения об экспроприации €210 млрд российских активов, из которых €185 млрд заблокированы на площадке Euroclear в Бельгии.

В Минюсте России заявили о подготовке ответа на возможное изъятие российских активов.

Ранее Путин назвал воровством решение Европы по российским активам.