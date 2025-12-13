На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Умер впавший в кому после ДТП глава Реутова

На 40-м году жизни скончался глава подмосковного Реутова Филипп Науменко
Telegram-канал «Филипп Науменко | Глава Реутова»

Ушел из жизни глава городского округа Реутов Московской области Филипп Науменко. О кончине 39-летнего чиновника сообщил председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов в своем Telegram-канале.

«Ушел из жизни Филипп Анатольевич Науменко. Чуткий, отзывчивый человек. Энергичный и талантливый руководитель. Скорблю вместе со всеми, кто знал и любил Филиппа Анатольевича», — говорится в посте.

9 декабря стало известно, что Науменко впал в кому после автомобильной аварии. По данным Telegram-канала Mash, инцидент произошел 7 декабря около 9:25 по московскому времени на 55-м километре трассы М12 в Нижегородской области. Согласно предварительным данным, водитель, управлявший автомобилем чиновника, неверно оценил дорожную ситуацию и допустил столкновение с грузовым автомобилем КамАЗ. В результате аварии сам водитель Науменко и водитель грузовика получили незначительные травмы.

У главы Реутова были диагностированы переломы грудной клетки и височной кости. Изначально пострадавшего госпитализировали в центральную районную больницу города Выксы, откуда затем санитарной авиацией доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве.

Филипп Науменко занимал должность главы городского округа Реутов с декабря 2023 года.

Ранее бывший чиновник Росавиации попал в ДТП в Москве.

