Эстония начала строить бункеры на границе с Россией

Эстония возводит первую из 600 бункерных линий на границе с Россией

Эстония начала строительство первых бетонных бункеров на юго-восточной границе с Россией. Об этом сообщает Defense News.

В настоящее время к установке подготовлены семь укрытий, рассказал представитель эстонского Центра оборонных инвестиций Крисмар Розин. До конца года власти намерены развернуть 28 бункеров.

Сооружения станут первой линией в сети из 600 укрытий, которые создаются в качестве защиты восточного фланга Европейского союза и НАТО от «возможного вторжения» России. По информации источника, бункеры должны выдерживать удары 152-миллиметровых артиллерийских снарядов.

Розин также рассказал о формировании запасов колючей проволоки и заграждений типа «зубы дракона», которые хранятся на заранее подготовленных площадках в ожидании установки.

В сентябре фракция эстонской партии Isamaa («Отечество») внесла на рассмотрение в парламент проект закона о полном закрытии границы с Россией.

Ранее восточноевропейские страны захотели создать «стену дронов» вдоль границы с Россией.