Названа причина крушения самолета в Подмосковье

112: легкомоторный самолет упал в Подмосковье из-за отказа двигателя
Ryan Fletcher/Shutterstock/FOTODOM

Разбившийся в Подмосковье самолет упал из-за отказа двигателя, сообщает 112.

Telegram-канал пишет, что один пилот не пострадал, а у второго — перелом ноги. Связь с ними нестабильная, но экипажу удалось передать свои примерные координаты. Поиски воздушного судна продолжаются.

Легкомоторный самолет потерпел крушение в районе подмосковного аэродрома Новинки около 16:30. На борту находились два человека, они оба выжили.

Аэродром Новинки расположен в 80 км от МКАД, недалеко от деревни Новинки-Бегичево в Московской области. Он относится к аэродромам общего назначения.

9 декабря тяжелый военно-транспортный самолет Ан-22 потерпел крушение в Ивановской области, в районе Уводьского водохранилища. Фрагменты воздушного судна нашли на воде. На борту находились семь человек, все они не выжили. На земле при этом никто не пострадал — экипаж увел падающую машину в безлюдную местность. Разбившийся Ан-22 был последним самолетом серии «Антей» — самых больших в мире турбовинтовых транспортников, он находился в строю более полувека.

Ранее самолет шефа Пентагона подал сигнал бедствия над Атлантикой.

