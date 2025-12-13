На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Газета NYT рассказала, на что указывают встречи Лукашенко и Коула

NYT: встречи Лукашенко и Коула свидетельствуют о потеплении в отношениях
Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Переговоры президента Белоруссии Александра Лукашенко и специального посланника США Джона Коула свидетельствуют о потеплении в отношениях между двумя странами. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

«Встречи между Коулом и Лукашенко <...> отражают медленное, но устойчивое потепление в отношениях между Вашингтоном и Минском», — отметили журналисты.

По их информации, недавний визит спецпосланника США в Белоруссию стал как минимум четвертым в текущем году.

12 декабря Лукашенко принял в Минске американскую делегацию, которую возглавлял Коул. Спецпосланник США по итогам двухдневных переговоров провел пресс-конференцию и рассказал, что президент Белоруссии дает хорошие советы по урегулированию украинского конфликта. Как он сказал, определенную роль в мирном процессе играют добрые отношения между белорусским лидером и его российским коллегой Владимиром Путиным.

Пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт сообщила, что глава государства в ходе встреч в Минске обсуждал с Джоном Коулом очень крупные геополитические вопросы. Также стороны затронули ряд вопросов, касающихся двусторонних отношений.

Ранее президент США Дональд Трамп и его супруга передали личное послание Александру Лукашенко.

