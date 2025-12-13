10 звезд русского рэпа, которые умерли молодыми

Рэп в России давно перестал быть музыкой подвалов и маргиналов – хип-хоп-звезды теперь часто выступают на больших премиях, делают фиты с народными артистами, читают на стадионах и государственных мероприятиях. Короче говоря, вот уже много лет это значимая часть отечественной поп-культуры.

Что, впрочем, не отменяет очевидного факта: многие представители жанра продолжают жить, что называется, как «рок-стары», – со всеми вытекающими из этого ужасами.

О страшных судьбах десяти российских рэп-звезд, чья жизнь оборвалась в молодом возрасте (спойлер – не всегда из-за наркотиков, тут еще были, например, убийства и расчленения), рассказывает «Газета.Ru».