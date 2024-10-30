Над регионами России за ночь сбили 23 украинских БПЛА. Военная операция, день 980-й

ТАСС со ссылкой на МО передал, что тульские десантники предотвратили попытку прорыва техники ВСУ в Глушковский район Курской области.
По данным FT, Россия и Украина и начали переговоры о прекращении ударов по объектам энергетики.
Telegram-канал Baza пишет, что в столичном аэропорту Шереметьево на 40 минут вводили план «Ковер», в результате чего несколько рейсов задержали.
⚡️В Минобороны рассказали, что за ночь дежурные средства ПВО сбили 23 украинских беспилотника: семь над Ростовской областью, пять над Курской, четыре над Смоленской, по три над Орловской и Брянской областями и один над Белгородской.