На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Новой Зеландии вор проглотил редкий кулон Фаберже

RNZ: полиция Окленда изъяла кулон Фаберже за $19,2 тыс., проглоченный вором
true
true
true
close
New Zealand Police/AP

В Новой Зеландии полиция вернула ювелирное изделие Фаберже стоимостью более 33 тыс. новозеландских долларов, которое вор проглотил во время попытки ограбить магазин Partridge Jewellers в центре Окленда. Об этом сообщило Radio New Zealand (RNZ), ссылаясь на местные правоохранительные органы.

Инцидент произошел в конце прошлой недели. По данным полиции, мужчина взял кулон Faberge James Bond Octopussy Egg и попытался скрыться, проглотив его. Документы суда уточняют, что стоимость украшения оценивается в 33 585 новозеландских долларов (более $19,2 тыс.).

Инспектор Грэй Андерсон рассказала RNZ, что задержанного осмотрели медики, после чего за ним установили круглосуточное наблюдение. Полиция подтвердила, что медальон «вернули» естественным путем и передали стражам порядка.

Согласно описанию изделия, кулон изготовлен из 18-каратного желтого золота и украшен 60 белыми бриллиантами и 15 синими сапфирами. Внутри находится золотой осьминог с глазами из черных бриллиантов.

32-летний подозреваемый остается под стражей и на следующей неделе предстанет перед окружным судом Окленда. В ювелирной сети Partridge отметили, что сотрудники оперативно отреагировали на инцидент и поблагодарили полицию за быстрые действия. Кулон передадут обратно пострадавшей компании.

Ранее в США арестовали голого мужчину по обвинению в краже со взломом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российские фрилансеры заполонили кофейни. Могут ли заведения с этим бороться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами