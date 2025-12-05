В Новой Зеландии вор проглотил редкий кулон Фаберже

В Новой Зеландии полиция вернула ювелирное изделие Фаберже стоимостью более 33 тыс. новозеландских долларов, которое вор проглотил во время попытки ограбить магазин Partridge Jewellers в центре Окленда. Об этом сообщило Radio New Zealand (RNZ), ссылаясь на местные правоохранительные органы.

Инцидент произошел в конце прошлой недели. По данным полиции, мужчина взял кулон Faberge James Bond Octopussy Egg и попытался скрыться, проглотив его. Документы суда уточняют, что стоимость украшения оценивается в 33 585 новозеландских долларов (более $19,2 тыс.).

Инспектор Грэй Андерсон рассказала RNZ, что задержанного осмотрели медики, после чего за ним установили круглосуточное наблюдение. Полиция подтвердила, что медальон «вернули» естественным путем и передали стражам порядка.

Согласно описанию изделия, кулон изготовлен из 18-каратного желтого золота и украшен 60 белыми бриллиантами и 15 синими сапфирами. Внутри находится золотой осьминог с глазами из черных бриллиантов.

32-летний подозреваемый остается под стражей и на следующей неделе предстанет перед окружным судом Окленда. В ювелирной сети Partridge отметили, что сотрудники оперативно отреагировали на инцидент и поблагодарили полицию за быстрые действия. Кулон передадут обратно пострадавшей компании.

