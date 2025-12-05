«Бельгия не будет нести риски самостоятельно». Брюссель назвал условия изъятия замороженных активов РФ

Бельгия подтвердила жесткую позицию по использованию российских активов, замороженных в Euroclear. Премьер-министр Барт Де Вевер заявил, что согласится на задействование этих средств только при выполнении трех условий, связанных с распределением рисков, обеспечением ликвидности и участием в «такой операции» всех стран Евросоюза. Брюссель предупреждает о серьезных юридических и финансовых последствиях в случае поспешных решений.

Премьер Бельгии Барт Де Вевер заявил, что использование российских активов, замороженных в депозитарии Euroclear, возможно только при выполнении трех условий. Выступая в парламенте, он отметил, что вокруг этой темы «распространяется много ложных инсинуаций», однако позиция Брюсселя остается «разумной и конструктивной», а страна не намерена принимать на себя «безответственные риски». Парламент встретил аплодисментами слова премьера. Видео своего выступления Де Вевер разместил в соцсети X.

Условия Брюсселя

Де Вевер подчеркнул, что любые решения об использовании заблокированных средств могут иметь негативные последствия для Бельгии и Европейского союза. Первым условием он назвал распределение рисков : «Бельгия никогда не будет нести риски такой операции самостоятельно».

Он также напомнил о действующих соглашениях о защите инвестиций, которые предусматривают значительные штрафы за незаконную экспроприацию — суммы могут превышать стоимость активов.

Второе условие касается ликвидности и защиты от рисков . Премьер заявил, что Euroclear должен иметь достаточные финансовые ресурсы для покрытия возможных потерь.

«Во-первых, когда компания столкнется с российскими контрмерами, что неизбежно, и финансовые потери потребуется немедленно возместить. Во-вторых, если возникнет необходимость вернуть средства российскому Центральному банку — по решению юрисдикции или в рамках возможного мирного соглашения», — объяснил Де Вевер.

Третьим условием является «честное распределение расходов» между всеми государствами ЕС, которые располагают российскими активами .

«Средства должны запрашиваться пропорционально и в равных долях от всех заинтересованных европейских учреждений, а в идеале и за их пределами, особенно в странах, входящих в коалицию желающих», — считает премьер Бельгии.

Бельгия против «репарационного кредита»

Еврокомиссия предложила два варианта финансирования Украины, включая «репарационный кредит», обеспеченный российскими активами. По информации Politico, один из вариантов предполагает кредит на €165 млрд, включающий €25 млрд активов, замороженных в частных банках Евросоюза, и €140 млрд, находящихся в Euroclear. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен убеждала, что в инициативе предусмотрены «надежные гарантии» для государств, участвующих в механизме.

МИД Бельгии назвал эту схему «максимально рискованной» и предложил искать другие источники, указывая на репутационные и юридические последствия. Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) также выразили сомнения. Глава ЕЦБ Кристин Лагард отмечала, что план по изъятию российских активов обоснован «с натяжкой» как с юридической, так и с финансовой точки зрения.

Несмотря на позицию Брюсселя, Еврокомиссия и отдельные страны продолжают попытки изменить мнение Бельгии.

5 декабря канцлер Германии Фридрих Мерц и фон дер Ляйен проведут встречу с Де Вевером, чтобы обсудить вопрос задействования российских средств. Основная дискуссия по проекту пройдет на саммите ЕС 18–19 декабря.

Москва ранее предупреждала о жестком ответе на любые незаконные действия с российскими активами: реакция последует не только со стороны России, но и со стороны других государств. Президент РФ Владимир Путин говорил о подготовке пакета ответных мер, не уточняя деталей и называя возможное изъятие активов воровством.