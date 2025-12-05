На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Бельгия не будет нести риски самостоятельно». Брюссель назвал условия изъятия замороженных активов РФ

Парламент Бельгии аплодисментами встретил отказ премьера изымать активы России
Премьер Бельгии Барт Де Вевер

Omar Havana/AP
Бельгия подтвердила жесткую позицию по использованию российских активов, замороженных в Euroclear. Премьер-министр Барт Де Вевер заявил, что согласится на задействование этих средств только при выполнении трех условий, связанных с распределением рисков, обеспечением ликвидности и участием в «такой операции» всех стран Евросоюза. Брюссель предупреждает о серьезных юридических и финансовых последствиях в случае поспешных решений.

Премьер Бельгии Барт Де Вевер заявил, что использование российских активов, замороженных в депозитарии Euroclear, возможно только при выполнении трех условий. Выступая в парламенте, он отметил, что вокруг этой темы «распространяется много ложных инсинуаций», однако позиция Брюсселя остается «разумной и конструктивной», а страна не намерена принимать на себя «безответственные риски». Парламент встретил аплодисментами слова премьера. Видео своего выступления Де Вевер разместил в соцсети X.

Условия Брюсселя

Де Вевер подчеркнул, что любые решения об использовании заблокированных средств могут иметь негативные последствия для Бельгии и Европейского союза. Первым условием он назвал распределение рисков: «Бельгия никогда не будет нести риски такой операции самостоятельно».

Он также напомнил о действующих соглашениях о защите инвестиций, которые предусматривают значительные штрафы за незаконную экспроприацию — суммы могут превышать стоимость активов.

Второе условие касается ликвидности и защиты от рисков. Премьер заявил, что Euroclear должен иметь достаточные финансовые ресурсы для покрытия возможных потерь.

«Во-первых, когда компания столкнется с российскими контрмерами, что неизбежно, и финансовые потери потребуется немедленно возместить. Во-вторых, если возникнет необходимость вернуть средства российскому Центральному банку — по решению юрисдикции или в рамках возможного мирного соглашения», — объяснил Де Вевер.

Третьим условием является «честное распределение расходов» между всеми государствами ЕС, которые располагают российскими активами.

«Средства должны запрашиваться пропорционально и в равных долях от всех заинтересованных европейских учреждений, а в идеале и за их пределами, особенно в странах, входящих в коалицию желающих», — считает премьер Бельгии.

Бельгия против «репарационного кредита»

Еврокомиссия предложила два варианта финансирования Украины, включая «репарационный кредит», обеспеченный российскими активами. По информации Politico, один из вариантов предполагает кредит на €165 млрд, включающий €25 млрд активов, замороженных в частных банках Евросоюза, и €140 млрд, находящихся в Euroclear. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен убеждала, что в инициативе предусмотрены «надежные гарантии» для государств, участвующих в механизме.

МИД Бельгии назвал эту схему «максимально рискованной» и предложил искать другие источники, указывая на репутационные и юридические последствия. Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) также выразили сомнения. Глава ЕЦБ Кристин Лагард отмечала, что план по изъятию российских активов обоснован «с натяжкой» как с юридической, так и с финансовой точки зрения.

Несмотря на позицию Брюсселя, Еврокомиссия и отдельные страны продолжают попытки изменить мнение Бельгии.

5 декабря канцлер Германии Фридрих Мерц и фон дер Ляйен проведут встречу с Де Вевером, чтобы обсудить вопрос задействования российских средств. Основная дискуссия по проекту пройдет на саммите ЕС 18–19 декабря.

Москва ранее предупреждала о жестком ответе на любые незаконные действия с российскими активами: реакция последует не только со стороны России, но и со стороны других государств. Президент РФ Владимир Путин говорил о подготовке пакета ответных мер, не уточняя деталей и называя возможное изъятие активов воровством.

