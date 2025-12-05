Россиян раздражают денежные привычки их близких

Более 60% опрошенных россиян раздражают финансовые привычки их близких. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру» (есть у «Газеты.Ru»).

Среди наиболее раздражающих факторов россияне назвали нежелание близких оставлять чаевые в кафе и ресторанах, об этом рассказали 25% анкетируемых. Навязчивые попытки разделить счет до копейки раздражают 19% опрошенных. Еще 17% признались, что не могут переносить отсутствие финансовой дисциплины у близких — когда человек не откладывает деньги и регулярно вынужден занимать. Почти столько же анкетируемых — 16% — раздражает привычка близких брать кредиты на вещи, которые респонденты считают ненужными. 14% считают неприемлемой привычку партнеров детально контролировать их расходы — например, спрашивать, зачем была сделана та или иная покупка. При этом 9% признались, что их раздражают близкие, которые демонстративно экономят на бытовых мелочах, но легко тратят деньги на развлечения или спонтанные покупки.

Наименее терпимыми к чужим финансовым привычкам оказались женщины, работающие в финансовой сфере и проживающие в Сибирском федеральном округе.

При этом интересна и корреляция между возрастом и отношением к финансам. Например, респондентов до 25 лет наиболее часто раздражает «мелочность» партнеров: отказ оставлять чаевые, раздельный счет и чрезмерный контроль расходов. В то же время респонденты в возрасте от 25 до 34 лет оказались максимально нетерпимы к отсутствию финансовой дисциплины у близких, а также к демонстративной бытовой экономии. Кредиты на «ненужные» вещи чаще раздражают анкетируемых старше 45 лет. Наиболее толерантными к чужим привычкам оказались респонденты в возрасте от 35 до 44 лет.

В опросе приняли участие 3 тыс. россиян.

