«Выход на левый берег Днепра». Что ждет ВСУ в случае потери Донбасса Полковник Ходаренок: ВСУ придется отойти до Днепра в случае потери Донбасса

Российские военные взяли город Селидово. Украинской армии все труднее удерживать оборонительные рубежи и позиции в Донбассе при непрерывных атаках и огневых ударах российских войск. ВСУ занимают последнюю подготовленную линию обороны в Донбассе. За ней начинается степь, в условиях которой будет очень трудно обороняться. О том, что ждет ВСУ в случае потери Донбасса и где они смогут закрепиться, рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Украинская армия практически потеряла Донбасс, удерживать оборонительные рубежи и позиции при непрерывных атаках и огневых ударах российских войск становится все труднее. Об этом пишет немецкое издание Handelsblatt.

Непрекращающиеся атаки Вооруженных сил России практически на всем протяжении линии боевого соприкосновения ставят части и соединения ВСУ в очень сложное положение. К примеру, на Южно-Донецком направлении украинская армия удерживала фронт практически с начала СВО в 2022 году. Однако в начале 2024 года сначала была потеряна Авдеевка, а затем пал «неприступный бастион украинского духа» (по словам украинских аналитиков) — Угледар. Только что ВСУ был оставлен город Селидово.

С тех пор измотанные и ослабленные постоянными оборонительными боями части и соединения ВСУ просто не в состоянии остановить дальнейшее продвижение ВС РФ. В настоящее время угроза потери Курахово и Покровска становится для украинской армии более чем реальной.

После взятия штурмом российской армией этих населенных пунктов местность до самого Днепра — ровная, как стол, и лишена каких-либо маскирующих и защитных свойств, а также крупных городов, которые могли бы быть опорными пунктами и укрепленными районами в системе обороны ВСУ. Какое влияние на успешность обороны оказывает плотная городская застройка, ранее подробно писала «Газета.Ru». То есть для российской армии создаются реальные возможности взять под свой контроль огромную территорию.

Бои в степи

И в самом деле — упорное удержание войсками важнейших рубежей и районов в условиях южно-украинской степи становится очень трудно решаемой задачей. К примеру, во время Великой Отечественной войны Вермахт в этом регионе предпочел отойти за Днепр, а не вести упорные оборонительные операции в чистом поле.

Чтобы закрепиться на новых оборонительных позициях после неизбежного отхода из городов, ВСУ необходимо будет осуществить практически заново фортификационное оборудование полосы обороны, создать систему инженерных заграждений, выполнить мероприятия по маскировке войск и объектов.

Сделать это в чистом поле, да еще в условиях надвигающейся распутицы и зимних холодов, будет необычайно трудно. Одно дело обороняться в городе, используя для отдыха и восстановления боеспособности личного состава подвалы и подземные сооружения, и совершенно другое — делать все это по колено в воде в наспех отрытом окопе в чистом поле.

В голой степи негде укрыть боевую технику (танки, бронетранспортеры и боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня, артиллерию), склады с необходимыми запасами материальных средств. Как на ладони для противника будут пункты управления и стартовые позиции зенитных ракетных комплексов и систем.

К примеру, в условиях ровной степи можно оборудовать взводные и ротные опорные пункты с созданием в них систем траншей. Но вот каким-либо образом укрыть созданные оборонительные позиции от всех видов разведки противника — практически невозможно. Поэтому в ходе ведения боевых действий стороны всегда применяют к местности и в первую очередь к населенным пунктам начертание своих оборонительных рубежей.

Как известно, объем и сроки фортификационного оборудования определяются условиями обстановки местности, наличием времени и сил, замыслом и решением на операцию. Самым главным — временем — ВСУ не располагают. А работать украинским войскам придется на открытой местности и под непрерывными огневыми ударами российской армии.

«Поставят Киев в трудное положение»

Между тем президент Украины Владимир Зеленский поставил главнокомандующему ВСУ генералу Александру Сырскому задачу любыми способами удержать Покровск и Курахово. Необходимыми силами и средствами руководство ВСУ для этого, по всей видимости, не располагает.

Что касается частей и соединений Вооруженных сил РФ, то вполне возможно, что после взятия последних крупных населенных пунктов в Донбассе для них создадутся реальные условия для стремительного выхода к левому берегу Днепра. Безостановочное продвижение ВС РФ в этом случае будет существенно зависеть от своевременного ввода в сражение имеющихся в распоряжении Верховного главнокомандования ВС РФ резервов оперативного уровня. Есть все основания полагать, что подобные резервы у России имеются.

Завершение боев в Донбассе и выход российской армии на левый берег Днепра существенно изменят общую обстановку на фронтах СВО в пользу Москвы и поставят Киев в очень и очень трудное положение. Перспективы завершения конфликта в этом случае хотя бы с минимальными плюсами в пользу Украины становятся более чем призрачными. Разного рода «планы победы» Владимира Зеленского после окончательного оставления ВСУ Донбасса для самых широких слоев украинского населения будут чем-то вроде плода возбужденных фантазий.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976).

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).