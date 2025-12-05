Россиян предупредили об опасности смешивания разной химии при уборке

Смешивание некоторых популярных чистящих средств может запускать интенсивную химическую реакцию с выделением токсичных газов. Это представляет угрозу для здоровья, так как концентрация вредных веществ в замкнутом пространстве способна достигать критических значений, рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

По его словам, особенно опасно сочетание средств, содержащих в основе гипохлорит натрия (часто встречается в отбеливателях и дезинфицирующих средствах), с продуктами на основе кислот (средства для удаления накипи, чистки сантехники) или аммиака (средства для стекол, некоторые средства для мытья посуды). В результате взаимодействия гипохлорита натрия с соляной кислотой или хлорсодержащими соединениями образуется свободный хлор — газ с резким удушающим запахом.

«Даже в невысокой концентрации хлор вызывает сильное раздражение слизистых оболочек, дыхательных путей и кожных покровов. А при значительной концентрации в воздухе этот газ способен вызвать тяжелый токсический отек легких, представляющий прямую угрозу для жизни. Наиболее уязвимыми категориями являются дети, пожилые люди и лица с хроническими респираторными заболеваниями, такими как астма или бронхит», — предупредил он.

Многие ошибочно полагают, что проветривание помещения достаточно для нейтрализации последствий такой химической реакции. Однако хлор тяжелее воздуха и обладает хорошей проникающей способностью, поэтому может длительное время сохраняться в непроветриваемых зонах, создавая устойчивые очаги концентрации.

«Любые чистящие и дезинфицирующие средства лучше использовать по отдельности, так как комбинирование разных продуктов для усиления эффективности может привести к химической реакции между компонентами составов и выделению токсичных веществ. При использовании любого средства всегда внимательно изучайте инструкцию и строго следуйте ее правилам», — посоветовал химик.

Работы с любыми хлорсодержащими продуктами должны проводиться в хорошо вентилируемых помещениях с использованием средств индивидуальной защиты. При случайном смешивании средств покиньте помещение и обеспечьте его интенсивное сквозное проветривание. В случае появления симптомов отравления обращайтесь за медицинской помощью, резюмировал Дорохов.

Ранее была названа неожиданная причина, почему после уборки болит голова.