Стало известно, где находится пропавшая в Турции россиянка с сыном

РЕН ТВ: пропавшая в Турции россиянка с сыном находится в депортационном центре
Murad Sezer/Reuters

Россиянка и ее сын, которые ранее пропали в Турции, находятся в депортационном центре. Об этом РЕН ТВ сообщила ее мать Ольга Логинова.

«По-моему, даже в Стамбуле ее еще нет. Еще не переправили. Сказали, как переправят — сообщат», — заявила женщина.

3 декабря стало известно, что москвичку Дарью Лучкину с 10-летним сыном обнаружили около сирийской границы.

32-летняя женщина и ее ребенок пропали в середине октября. Лучкина заявила родственникам, что едет на корпоратив, забрала сына, вместе с ним улетела в Стамбул и перестала выходить на связь.

Родственники сообщили, что незадолго до исчезновения поведение Дарьи изменилось — она стала замкнутой и неразговорчивой. Москвичку и ее сына нашли в районе турецкого города Адана, который расположен на границе с Сирией.

По данным Telegram-канала SHOT, женщину могли завербовать террористы. Сейчас мать и сын находятся под присмотром местной полиции, их планируют перевезти в Стамбул и депортировать в Россию.

Ранее туристка из Петербурга пропала в Турции, бросив 12-летнего сына в номере отеля.

