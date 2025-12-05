На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Минобороны заявило об уничтожении более 40 украинских беспилотников за ночь

Минобороны: системы ПВО ночью ликвидировали над Россией 41 украинский БПЛА
Министерство обороны РФ

Российские расчеты противовоздушной обороны за ночь уничтожили 41 украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что атаки фиксировались с 23:00 4 декабря до 7:00 следующего дня.

По данным министерства, девять дронов были сбиты над Самарской областью и столько же — над территорией Крыма. В Саратовской области перехватили восемь аппаратов, по семь — над Волгоградской и Ростовской областями. Еще один беспилотник уничтожили над Краснодарским краем.

В ночь на 5 декабря сообщалось, что над Славянским и Темрюкским районами Краснодарского края раздались взрывы на фоне атаки украинских дронов. В результате нападения портовая инфраструктура Темрюка получила повреждения.

Вечером 4 декабря Курск подвергся атаке украинских беспилотников. Обломки сбитых БПЛА повредили окна в частных домах города и автомобиль.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
