Названо условие для двузначной инфляции в 2026 году

Инвестстратег Бахтин: инфляция в РФ от 10% возможна лишь при глобальной рецессии
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Годовая инфляция в России в 2026 году поднимется выше 10% только при резком ухудшении внешних условий, например, глобальной рецессии, новых сильных санкций, обвале мировых цен на нефть. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

«Инфляция в России в начале 2026 года может получить «подпитку» со стороны эффекта от роста налога на добавленную стоимость — НДС — и удорожания зарубежных валют. Весьма вероятно, что на первом заседании в 2026 году ЦБ возьмет паузу в снижении ключевой ставки. Сценарий с возвращением годовой инфляции выше 10% может реализоваться при резком ухудшении внешних условий: глобальной рецессии, новых сильных санкций, обвале мировых цен на нефть», — отметил Бахтин.

По его словам, ЦБ указал на возможность такого сценария в «Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2026–2028 годы».

Согласно статистике Росстата, годовая инфляция в России на 1 декабря 2025 года достигла 6,61%. По прогнозу ЦБ, годовая инфляция в России в 2025 году составит 6–7%. По итогам 2024 года темпы роста цен в годовом выражении составили 9,52%.

Ранее в ВТБ рассказали, когда россиянам ждать пика инфляции.

