«Как это понимать?» Зеленский обвинил Запад в утечке секретной части его «плана победы» Зеленский: между Украиной и союзниками пропала конфиденциальность

Между Украиной и ее союзниками пропала конфиденциальность, заявил президент Владимир Зеленский. К такому выводу он пришел после появления в СМИ секретной информации о его просьбе к союзникам предоставить ракеты Tomahawk. При этом, как выяснили западные журналисты у американского чиновника, этот запрос «совершенно невыполним». Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Между Украиной и западными союзниками пропала конфиденциальность, заявил президент страны Владимир Зеленский после того, как в прессе появилась информация о том, что Киев просит у партнеров ракеты Tomahawk.

«Когда много стран стали поддерживать план победы, вы видите, что стало происходить в СМИ. Они сообщили, что Украина хочет получить много ракет, таких как Tomahawk и так далее. Но это была конфиденциальная информация. Между Украиной и Белым домом. Как понимать такие сообщения? Это значит, что между партнерами нет ничего конфиденциального», — сказал Зеленский на пресс-конференции по итогам своего визита в Исландию.

В своем ответе Зеленский также указал на опасения союзников Украины «пересекать красные линии».

«Еще до полномасштабной войны были превентивные вещи от многих лидеров мира, от многих сильных экономик, от многих сильных стран <...> Я попросил их (союзников. – «Газета.Ru») в «плане победы» дать мне пакет дальнобойного вооружения, и мы его применим только в том случае, если Россия не остановит войну и продолжит эскалацию. Я сказал, что это превентивный метод. Мне ответили, что это эскалация», — заявил украинский президент.

При этом Россия, как считает Зеленский, первой идет на эскалацию, отправляя в зону конфликта военнослужащих КНДР. И у Украины нет возможности их остановить на российской территории.

«И что мне делать, когда 100 тысяч солдат из Северной Кореи придут на Украину? Если они придут на нашу территорию, что мы будем делать? Что будет делать Запад? Что будут делать Соединенные Штаты?» — спросил Зеленский.

«Совершенно невыполнимая просьба»

О просьбе Зеленского начать поставки дальнобойных крылатых ракет Tomahawk сообщила газета The New York Times со ссылкой на неназванного чиновника. Этот пункт якобы содержится в секретной части «плана победы».

Высокопоставленный американский чиновник анонимно заявил журналистам, что это «совершенно невыполнимая просьба». Другие собеседник издания были раздражены и назвали план Зеленского «нереалистичным и почти полностью зависящим от западной помощи».

Источники газеты также предположили, что «план победы» рассчитан на то, чтобы подготовить украинцев к мирному урегулированию.

«Зеленский может использовать свою жесткую рекламу — включая недавнее обращение к парламенту — чтобы показать украинцам, что он сделал все, что мог, подготовить их к возможности того, что Украине придется заключить сделку и дать украинцам удобного козла отпущения: Запад», — пишет NYT.

В случае поставок ракеты будут признаны приоритетной целью для уничтожения , заявил член комитета по безопасности Госдумы Михаил Шеремет.

«Властям США стоит призадуматься о последствиях своего возможного опрометчивого решения и не идти на поводу у Зеленского, решившего, по всей видимости, разжечь новую мировую войну. В случае поставок ракет Tomahawk на территорию Украины они автоматически станут приоритетной целью для уничтожения. Нанесение упреждающих ударов не позволит врагу наводить американские ракеты по территории России», — заявил Шеремет РИА Новости.

Летающий топор

Tomahawk — крылатая ракета большой дальности (названа в честь одноименного боевого топора североамериканских индейцев). Бывает подводного, надводного, сухопутного и воздушного базирования.

Дальность полета может составлять 2500 километров , что в семь раз превышает дальность ракет ATACMS (до 300 км), которые Украина уже применяет в конфликте. Принята на вооружение ВМС США в 1983 году. Ракеты Tomahawk могут летать на высоте 30–50 м на дозвуковой скорости.