В Бразилии загорелся самолет с людьми

В Бразилии на взлетно-посадочной полосе загорелся самолет с людьми

В Бразилии самолет с людьми загорелся на взлетно-посадочной полосе. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, сильный пожар произошел в самолете Airbus A320 авиакомпании LATAM Brasil в городе Гуарульюс. Как рассказали очевидцы, в салоне появился едкий дым, после чего через иллюминаторы стали заметны языки пламени. Экипаж приступил к экстренной эвакуации пассажиров.

На данный момент точных данных о пострадавших нет. На борту находилось порядка 180 человек.

Вечером 3 декабря самолет Boeing 777-200, следовавший из Москвы в Пхукет, вылетел из Домодедово с почти получасовой задержкой. Через некоторое время пилоты воздушного судна включили код 7700 — сигнал тревоги. На борту находились 412 пассажиров и 13 членов экипажа. У лайнера загорелся левый двигатель. Самолет был вынужден вернуться в Домодедово. Посадка прошла успешно.

