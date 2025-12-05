На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России подорожал бутерброд с красной икрой и салат «Оливье»

Исследование «Сравни» показало рост «индекса оливье» в этом году на 4%
Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Стоимость бутерброда с натуральной красной икрой в России за год выросла на 13%, салата «Оливье» — на 4%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование финансового маркетплейса «Сравни».

«Традиционный новогодний стол в 2025 году становится дороже: салат «Оливье» на восемь порций подорожал на 4% — с 401 до 416 рублей. Бутерброды с натуральной красной икрой выросли в цене на 13% — с 969 до 1 090 рублей», — показала проверка.

В документе также говорится о том, что среди традиционных составляющих для салата «Оливье» стоимость овощей и яиц снизилась. При этом остальные ингредиенты блюда подорожали. Наиболее ощутимо выросла цена на докторскую колбасу и на соленые огурцы. Увеличилась также стоимость зеленого горошка, майонеза и соли.

В октябре подсчеты «индекса оливье» провел доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко. Согласно его данным, традиционное блюдо к Новому году обойдется россиянам в 701 рубль.

В свою очередь экономист предупредил россиян о существенном росте цен на товары в 2026 году. Он связал это с повышением налогов и грядущими изменениями условий ведения бизнеса для малого и среднего предпринимательства.

Ранее стало известно, что россияне едят купленные продукты по дороге домой.

