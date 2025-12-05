В Детройте установили бронзовую статую Робокопа

В Детройте возле торгового центра в районе Восточного рынка установили бронзовую статую Робокопа высотой 3,3 м. Об этом сообщает агентство Associated Press (АР) со ссылкой на совладельца кинокомпании Free Age Джима Тоскано.

По словам Тоскано, статуя стоит привинченной к тротуару, и даже в снежную бурю и в темноте люди проезжают мимо, чтобы посмотреть на нее.

«Робокоп» вышел на экраны в 1987 году. В картине Детройт будущего изображен как город, погрязший в преступности. Питер Уэллер сыграл полицейского, которого в результате эксперимента врачи превращают в почти неуязвимого киборга.

В ноябре в центре Лондона на площади Лестер-сквер установили бронзовую статую главной героини фильмов о Бриджит Джонс, которую сыграла американская актриса Рене Зеллвегер. Статуя была создана лондонской студией 3D Eye. Она изображает Джонс в коротком платье. В руках у девушки известный по первому фильму дневник и ручка.

В сентябре напротив Капитолия в Вашингтоне был установлен золотой памятник президенту США Дональду Трампу. Он изображает американского лидера с улыбкой, а в его руках находится огромная монета, на которой выгравирован знак биткоина. Уточняется, что установку четырехметровой статуи Трампа проспонсировали инвесторы.

Ранее в США запретили снести дом актрисы Мэрилин Монро.