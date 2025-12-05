Европа призвала Зеленского не соглашаться на уступки России

Лидеры стран Европы заявили президенту Украины Владимиру Зеленскому, что он не должен соглашаться на требования России, не заручившись гарантиями безопасности со стороны США. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По данным журналистов, этот вопрос обсуждался 1 декабря в ходе телефонного разговора Зеленского с европейскими лидерами. В беседе в числе прочих участвовали президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и глава Еврокомиссии Урсула фон дел Ляйен. Они утверждали, что именно Вашингтон должен играть ключевую роль в обеспечении гарантий безопасности для Украины. По их мнению, США должны четко обозначить свою позицию по этому вопросу, прежде чем Киев будет рассматривать требования, выдвигаемые Россией.

3 декабря немецкий журнал Der Spiegel опубликовал расшифровку закрытого телефонного разговора лидеров Евросоюза с Владимиром Зеленским, в котором они обсуждали возможное мирное урегулирование с Россией.

В ходе разговора европейские политики выразили опасения, что США могут пойти на территориальные уступки в пользу России без предоставления Украине гарантий безопасности. Макрон заявил, что для Зеленского существует «большая опасность», а Мерц призвал его быть осторожным в ближайшие дни.

