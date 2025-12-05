На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Sony Pictures начала работу над новой частью франшизы «Люди в черном»

Variety: студия Sony наняла сценариста для пятой части фильма «Люди в черном»
Columbia Pictures

Студия Sony Pictures наняла сценариста для пятой части фильма «Люди в черном», сообщает издание Variety.

Как отмечается, работой над текстом сценария для культовой франшизы займется Крис Бремнер. Автор известен по сценариям комедийных боевиков «Плохие парни навсегда» и «Плохие парни до конца». В настоящее время неизвестно, вернутся ли актеры Томми Ли Джонс и Уилл Смит к ролям охотников на пришельцев, которые сыграли главные роли в трех из четырех предыдущих фильмов. При этом издание отмечает, что участие сценариста Бремнера может привлечь Смита, который также снимался в двух фильмах франшизы «Плохие парни».

В 2019 году студия Sony пыталась возобновить франшизу об инопланетянах в 2019 году, выпустив фильм «Люди в черном: Интернэшнл» с Крисом Хемсвортом и Тессой Томпсон в ролях новых агентов секретной спецслужбы. Однако этот фильм оказался финансово провальным.

«Люди в черном» частично основаны на серии комиксов студии Marvel за авторством Лоуэлла Каннингема. Создатели франшизы взяли за основу только часть истории о некой секретной правительственной организации, контролирующей космический трафик инопланетян. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Уилл Смит отказался сниматься в фильме «Начало», так как не понял сценарий.

