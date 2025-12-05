На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Гидрометцентр: облачная погода и до +2°C ожидаются в Москве в пятницу
Александр Авилов/Агентство «Москва»

Облачная погода и температура до +2°C ожидаются в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит от 0°C до +2°C, а в ночь на субботу она может опуститься до -1°C.

Ветер южный, 3-8 м/c. Атмосферное давление составит около 758 мм ртутного столба.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах от -2°C до +3°C. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до -3°C.

До этого синоптик рассказал, что снег в Москве можно ждать не раньше, чем в середине декабря. По его мнению, есть высокая вероятность того, что до середины месяца сохранятся небольшие положительные температуры без существенных осадков. Возможен снег, но постоянного снежного покрова не ожидается.

Согласно прогнозу ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, холодный период придет в столичный регион в третьей декаде декабря и вернет температуру к климатическим значениям. По его словам, календарная зима в столице уже должна была вступить в силу, однако средняя температура все еще держится выше нуля.

Ранее синоптик назвал причину теплой погоды в европейской части России.

