Россиян предупредили об опасности привычки лежать после еды

После сытного обеда или ужина так и тянет прилечь на диван и отдохнуть. Кажется, что организм этого требует. Однако эта привычка, которую многие считают безобидной, может навредить пищеварению и самочувствию, предупредила в разговоре с «Газетой.Ru» врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Анастасия Гостроус.

По словам врача, самая распространенная проблема, которая возникает в положении лежа после еды, — это гастроэзофагеальный рефлюкс.

«Между пищеводом и желудком находится нижний пищеводный сфинктер — мышечное кольцо, которое действует как «клапан». Он пропускает пищу в желудок и предотвращает ее обратный выход. В положении лежа желудок располагается горизонтально, и давление на этот «клапан» увеличивается. В результате сфинктер может смыкаться неплотно, и содержимое желудка (смесь пищи и агрессивного желудочного сока) забрасывается обратно в пищевод. Его стенки не защищены от кислоты, что вызывает чувство жжения — изжогу. Постоянные рефлюксы повреждают слизистую и могут привести к серьезному заболеванию — ГЭРБ (гастроэзофагеальной рефлюксной болезни)», — предупредила Гостроус.

Кроме того, возникает риск замедления и нарушения пищеварения. Как объяснила гастроэнтеролог, желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) лучше всего работает в вертикальном положении. В положении лежа перистальтика (ритмичные сокращения мышц желудка и кишечника, продвигающие пищу) замедляется. Это мешает тщательному перемешиванию пищевого комка с желудочным соком и ферментами.

«В результате вместо активного переваривания пища надолго задерживается в желудке. Это вызывает чувство тяжести, вздутие живота (метеоризм), неприятные ощущения и даже тошноту. Процесс усвоения питательных веществ нарушается», — подчеркнула специалист.

Вдобавок к этому, как рассказала специалист, привычка лежать после еды создает риски для фигуры и обмена веществ, так как малоподвижный образ жизни после еды не способствует эффективному метаболизму. Энергия, полученная из пищи, не расходуется, и, если после еды регулярно ложиться, калории с большей вероятностью будут откладываться «про запас», преимущественно в области живота и талии.

«Кроме того, как показывают исследования, низкая физическая активность после приема пищи может негативно влиять на уровень сахара в крови», — добавила Гостроус.

Также специалист обратила внимание, что многие любят поесть перед сном, но это двойной удар по организму. Если лечь спать сразу после еды, организм будет вынужден переваривать пищу, вместо того чтобы отдыхать. Это может привести к беспокойному сну, кошмарам и частым пробуждениям. В результате высока вероятность проснуться с ощущением разбитости, тяжести в желудке и отсутствием аппетита на завтрак, что сбивает весь пищевой режим дня.

При этом гастроэнтеролог подчеркнула, что полностью отказываться от отдыха не нужно. Главное — делать это правильно.

Во-первых, соблюдайте «вертикальный режим». После приема пищи оставайтесь в положении сидя или медленно походите в течение 20–30 минут. Небольшая прогулка — идеальный вариант. Она стимулирует перистальтику и помогает пищеварению без лишней нагрузки.

Во-вторых, выдержите паузу. Ложиться отдыхать или принимать горизонтальное положение рекомендуется не ранее чем через 1,5–2 часа после еды. Этого времени обычно достаточно для основной фазы переваривания в желудке.

В-третьих, откажитесь от сна на полный желудок. Старайтесь ужинать за 3–4 часа до отхода ко сну.

«Отказавшись от привычки лежать сразу после трапезы, вы поможете своему организму легче и эффективнее справляться с перевариванием пищи. Это простой, но действенный шаг на пути к избавлению от изжоги, тяжести в животе и к более качественному отдыху ночью», — резюмировала врач.

