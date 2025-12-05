Россиян предупредили о мошенниках с письмами о «неуплаченном» налоге

Мошенники на фоне традиционного периода рассылки налоговых уведомлений стали отправлять россиянам письма о якобы неуплаченном налоге. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

«На фоне традиционного периода рассылки налоговых уведомлений и оплаты имущественных налогов до 1 декабря мошенники активизируют фишинговые атаки», — сказано в сообщении.

Как заявили в пресс-службе, жертвы получают SMS или сообщения в мессенджерах, электронные письма, в которых есть следующие заголовки: «Неуплаченный налог», «Переплата по налогу» или «Недоимка по налогу на имущество». В сообщении аферистов содержится ссылка на фальшивый сайт, который является точной копией официального портала ФНС или «Госуслуг». Злоумышленники преследуют цель заставить пользователя ввести данные банковской карты под предлогом «уточнения реквизитов для возврата переплаты» или «срочной оплаты недоимки со скидкой».

В пресс-службе также отметили, что преступники играют на страхе забыть оплатить налог и жадности тех, кто рассчитывает на неожиданный возврат переплаты перед Новым годом. Там подчеркнули, что предпраздничная неразбериха делает такие сообщения особенно правдоподобными.

В «Мошеловке» посоветовали россиянам не вводить данные банковской карты на сайтах, открытых по сторонним ссылкам, для проверки налоговой задолженности необходимо пользоваться официальным порталом ФНС или «Госуслугами».

Кроме того, в пресс-службе обратили внимание, что все официальные налоговые уведомления направляются исключительно в личный кабинет налогоплательщика на сайте nalog.gov.ru.

До этого в МВД РФ рассказали, что мошенники от лица сотрудников налоговой инспекции обманывают россиян, сообщая о якобы негативной налоговой истории из-за неучтенного дохода.

Ранее россиян предупредили о росте фиктивных рассылок по поводу нового налога.