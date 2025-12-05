Ученая рассказала о возможности увидеть на Солнце Деда Мороза

Старший научный сотрудник Московского физико-технического института (МФТИ) Евгения Кравченко рассказала агентству РИА Новости, что жители Москвы могут увидеть гигантские пятна на Солнце, напоминающие по форме Деда Мороза на оленьей упряжке.

По словам Кравченко, если направить камеру телефона на Солнце или смотреть на него через фильтр, сквозь дымку облаков можно увидеть темные пятна, похожие на Деда Мороза на оленьей упряжке. Специалист уточнила, что, на самом деле такой эффект создают гигантские солнечные пятна.

«На видимую сторону солнечного диска несколько дней назад вышел комплекс из трех тесно расположенных активных областей: 4294, 4296 и 4298. Размер самых крупных из них превышает диаметр Земли в несколько раз», — сказала Кравченко.

По ее словам, лучше всего солнечные пятна заметны на рассвете или закате, когда Солнце располагается низко над горизонтом и его свет проходит через более плотные слои атмосферы.

Кравченко напомнила, что наблюдать Солнце невооруженным глазом длительное время опасно даже через облака из-за высокой интенсивности светового и теплового излучения. Она также отметила, что использовать бинокль или телескоп без специального солнечного фильтра категорически недопустимо.

1 декабря в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН сообщили, что в возникших на Солнце пятнах, возможно, копится энергия для супервзрыва. Ученые отметили, что южная группа солнечных пятен, вышедшая к Земле двое суток назад, достигла самых больших размеров в 2025 году. Суммарная площадь комплекса, которая была измерена в начале дня, достигла 1,6 тыс. единиц.

Ранее на Солнце за один день произошли пять сильных вспышек.