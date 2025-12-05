В Ростовской области отразили атаку дронов ВСУ

Слюсарь: силы ПВО уничтожили дроны ВСУ в двух районах Ростовской области

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на севере Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его словам, российские военные уничтожили дроны противника в Чертковском и Шолоховском районах.

Также чиновник заявил, что никто из людей не пострадал.

«Информация о последствиях на земле уточняется», — добавил он.

В ночь на 5 декабря сообщалось, что над Славянским и Темрюкским районами Краснодарского края раздались взрывы на фоне атаки украинских дронов. В результате нападения портовая инфраструктура Темрюка получила повреждения.

Вечером 4 декабря Курск подвергся атаке украинских беспилотников. Обломки сбитых БПЛА повредили окна в частных домах города и автомобиль.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.