В Ростовской области отразили атаку дронов ВСУ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на севере Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
По его словам, российские военные уничтожили дроны противника в Чертковском и Шолоховском районах.
Также чиновник заявил, что никто из людей не пострадал.
«Информация о последствиях на земле уточняется», — добавил он.
В ночь на 5 декабря сообщалось, что над Славянским и Темрюкским районами Краснодарского края раздались взрывы на фоне атаки украинских дронов. В результате нападения портовая инфраструктура Темрюка получила повреждения.
Вечером 4 декабря Курск подвергся атаке украинских беспилотников. Обломки сбитых БПЛА повредили окна в частных домах города и автомобиль.
Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.