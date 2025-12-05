Врач назвал главную причину отложения кальция в сосудах

Причина кальцификации сосудов (образование отложений солей кальция) — вовсе не избыток кальция в крови, а наличие холестериновых бляшек — атеросклероз, рассказал «Газете.Ru» эксперт проекта о донорстве крови и плазмы «+Я», заведующий отделением трансфузиологии Детского медицинского центра имени Дмитрия Рогачева Павел Трахтман.

Образование холестериновых бляшек в сосудах — хорошо известный фактор риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Однако особую опасность эти бляшки приобретают, когда в них начинают откладываться соли кальция, и они превращаются в твердые, ломкие образования, похожие на кость.

Процесс кальцификации сосудов, или кальциноз — это сложное явление, которое напоминает формирование костной ткани, но происходит в неположенном месте.

«Кальцификация начинается с повреждения стенки сосуда. Высокое артериальное давление, оксидативный стресс, хроническое воспаление — все это нарушает целостность внутреннего слоя сосудов, эндотелия. В зону повреждения проникают липиды, в основном «плохой» холестерин, и формируется мягкая бляшка. Организм воспринимает эту бляшку как инородное тело, которое нужно изолировать. И в качестве «цемента» для построения защитной стенки в некоторых случаях использует соли кальция», — объяснил врач.

Врач подчеркивает: причина кальцификации сосудов — вовсе не избыток кальция в крови, а само наличие холестериновых бляшек — атеросклероз.

«Организм строго контролирует распределение кальция. Если сосуды здоровы, то даже прием большого количества кальция с пищей или добавками не приведет к кальцинозу. Необходимый организму кальций пойдет в кости, примет участие в работе нервной системы, а излишки выведут почки. Отложение кальция в «неположенных» местах происходит только на фоне патологического процесса. При атеросклерозе риски существуют даже если никаких добавок человек не принимает — просто организм будет направлять часть кальция в бляшки», — рассказал доктор.

По словам врача, БАДов с такой концентрацией кальция, которая могла бы спровоцировать или ускорить кальциноз, просто не существует.

«Опасность представляет не сам кальций, а патологический процесс, заболевание, которое осложняется отложением солей кальция. И это осложнение развивается независимо от того, сколько кальция получает человек — дело не в концентрации, а в том, что кальций идет «не туда», — повторил Трахтман.

По словам врача, лучшая профилактика кальцификации сосудов — это профилактика атеросклероза и других заболеваний сердечно-сосудистой системы.

