Россиянам рассказали, как защититься от «схемы Долиной»

Обязательное зачисление денежных средств на депозит суда, создание фонда обманутых покупателей недвижимости по «схеме Долиной», а также государственная поддержка обманутых продавцов смогут обеспечить рынку стабильность при заключении сделок в секторе вторичного жилья. Об этом рассказала EADaily риелтор Жанна Селиванова.

«Самый действенный вариант будет, если введут обязательное зачисление денежных средств на депозит суда при подаче иска о признании сделки недействительной или перед переходом права собственности обратно к продавцу», — отметила Селиванова.

По мнению эксперта, эта мера поможет сократить количество обращений в суд тех, кто пострадал от мошенников, и тех, кто пытается воспользоваться «схемой Долиной» со злым умыслом. В качестве дополнительных мер Селиванова предложила создать фонд помощи пострадавшим от действий мошенников россиянам, а также ввести государственные компенсации средств продавцам, которые в суде смогут доказать, что они были обмануты при заключении сделки.

В августе 2024 года артистка Лариса Долина продала свою квартиру, после чего порядка 180 млн рублей, которые она получила от продажи, перевела мошенникам. Позже певица подала в суд с требованием признать сделку недействительной. Три судебных инстанции удовлетворили ее иск и вернули Долиной квартиру. В то же время покупатель Полина Лурье лишилась денег и не приобрела недвижимость. Она подала иск по этому делу в Верховный суд, который приступит к его рассмотрению 16 декабря. До этого выяснилось, что защита Лурье предложила Долиной вернуть средства по мировому соглашению, однако певица отказалась.

Впоследствии российские суды признали недействительными более трех тысяч подобных сделок, когда после продажи недвижимости люди заявляли о мошенничестве. В результате жертвы теряют как деньги, так и жилье. В свою очередь, артистка пожаловалась на отмену своих выступлений. Подробнее о деле и о том, как «эффект Долиной» повлиял на рынок недвижимости, — в материале «Газеты.Ru».

