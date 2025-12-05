На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Казахстане полиция ищет вандалов, жаривших курицу на Вечном огне

В казахстанском Риддере полиция ищет вандалов, жаривших курицу на Вечном огне
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

Полиция города Риддер на востоке Казахстана разыскивает вандалов, которые жарили курицу на Вечном огне обелиска Славы, воздвигнутого в память о героях Великой Отечественной войны. Об этом сообщил местный портал noks.kz со ссылкой на городской департамент полиции (ДП).

«В городском отделе полиции заверили, что вандалов, которые посмели осквернить место памяти павших в ВОВ героев обязательно установят и привлекут к ответственности», — говорится в материале.

По данным портала, об акте вандализма стало известно после того, как местная жительница написала об инциденте в соцсетях. К публикации она прикрепила фотографии разложенных на золотой звезде монумента кусочков курицы. Неравнодушная женщина выбросила курицу в урну, после чего обратилась в правоохранительные органы.

Обелиск Славы установили в Риддере (до 2002 года — Лениногорск) в 1975 году. На мемориальных плитах стелы высечены имена более пяти тысяч воинов, павших в бою. Вверху стелы помещен орден «Великой Отечественной войны», а на ее подиуме — звезда вечного огня с языком пламени.

Ранее казанская пенсионерка прикурила от Вечного огня и попала под суд.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российские фрилансеры заполонили кофейни. Могут ли заведения с этим бороться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами