В Казахстане полиция ищет вандалов, жаривших курицу на Вечном огне

Полиция города Риддер на востоке Казахстана разыскивает вандалов, которые жарили курицу на Вечном огне обелиска Славы, воздвигнутого в память о героях Великой Отечественной войны. Об этом сообщил местный портал noks.kz со ссылкой на городской департамент полиции (ДП).

«В городском отделе полиции заверили, что вандалов, которые посмели осквернить место памяти павших в ВОВ героев обязательно установят и привлекут к ответственности», — говорится в материале.

По данным портала, об акте вандализма стало известно после того, как местная жительница написала об инциденте в соцсетях. К публикации она прикрепила фотографии разложенных на золотой звезде монумента кусочков курицы. Неравнодушная женщина выбросила курицу в урну, после чего обратилась в правоохранительные органы.

Обелиск Славы установили в Риддере (до 2002 года — Лениногорск) в 1975 году. На мемориальных плитах стелы высечены имена более пяти тысяч воинов, павших в бою. Вверху стелы помещен орден «Великой Отечественной войны», а на ее подиуме — звезда вечного огня с языком пламени.

