В Госдуме рассказали, что будет влиять на стоимость квартир в 2026 году

Депутат Аксененко: инфляция и ключевая ставка повлияют на цены жилья в 2026 году
Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Инфляция и ключевая ставка повлияют на стоимость квартир в России в 2026 году, сказал «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

«На цены жилья всегда влияют множество факторов, в том числе инфляция и ключевая ставка. Долгое время ключевая ставка была высокой, что сильно тормозило или вовсе замораживало крупные проекты, в том числе строительные. Это буквально вызвало дефицит новых проектов. Теперь же, когда ключевая ставка начала наконец-то снижение, расти начнет спрос на жилье. В условиях ограниченного предложения и большого интереса к покупке недвижимости цены могут поползти вверх. Относительно цены квартиры в рыночную ипотеку стоит обратить внимание на то, какой будет ставка по рынку», — отметил Аксененко.

По его словам, сейчас, даже после снижения ключевой ставки до 16,5%, стоимость ипотеки не особенно изменилась. Снизится ли она дальше — неясно, подчеркнул Аксененко. Он добавил, что фракция «Справедливая Россия» настаивает на принятии мер для повышения доступности жилья. Для этого депутаты считают нужным закрепить снижение суммы первоначального взноса: он должен стать не минимально, а максимально на отметке 20%, а также на снижении самих процентов по ипотеке.

«В частности, я вносил предложение о привязке ставки по рыночной ипотеке к ключевой ставке. Сейчас от ключевой ставки напрямую зависит только процент по вкладу — он начинает снижаться еще до того, как ЦБ официально объявляет о снижении «ключа». А вот с ипотеками эта же система почему-то не работает. Льготные ипотеки Минфин хочет изменить. Так, звучат предложения о повышении ставки по «семейке» для семей с одним ребенком до 10-12%. В таком случае и финальная цена квартиры в таком кредите вырастет соответственно росту ставки», — заключил депутат.

Ранее сообщалось, что в Госдуме ожидают роста цен на новые квартиры.

