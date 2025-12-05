На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России придумали, как бороться с мошенниками

F6: России нужна платформа по обмену данными о мошенниках в режиме реального времени
Shutterstock

Телефонное мошенничество остается одной из самых серьезных угроз для россиян, несмотря на усиление мер со стороны государства, регуляторов и бизнеса. Противостоять этому помогла бы платформа по обмену данными о мошенниках в режиме реального времени. Об этом «Газете.Ru» сообщил руководитель департамента Fraud Protection компании F6 Дмитрий Ермаков.

По его мнению, для существенного повышения уровня защиты необходим переход к межотраслевому обмену данными.

«Решением может стать единая платформа учета и обмена телефонных номеров и реквизитов, доступная всем участникам рынка в режиме реального времени. Такая система должна автоматически пополняться негативными данными при первых признаках мошеннической активности и обогащать антифрод-модули банков, операторов связи и государственных сервисов. Если в операции появляются реквизиты, потенциально связанные с преступниками, информация должна поступать специалистам по противодействию мошенничеству незамедлительно. При этом платформа должна быть устойчива к попыткам компрометации», — отметил Ермаков.

Он добавил, что F6 развивает комплексную систему Fraud Protection, которая объединяет сервисы защиты пользователей на всех этапах атаки и позволит противодействовать мошенникам в межбанковском и межотраслевом режиме в реальном времени.

По словам Ермакова, уровень угрозы от телефонных мошенников в 2025 году по-прежнему высок: злоумышленники используют международные схемы, имеют сообщников в России и быстро адаптируются к изменениям законодательства. Одним из ключевых инструментов в их работе остается актуальная новостная повестка и социальная инженерия, сказал Ермаков.

По данным сервиса «Защитник МТС», с января по сентябрь 2025 года на одного жителя России пришлось в среднем 25 подозрительных звонков. Это примерно на треть превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Ранее сообщалось, что мошенники звонят от имени ПФР и выманивают коды от банковских карт.

