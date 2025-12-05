На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пассажиры самолета с загоревшимся над Москвой двигателем вылетели в Таиланд

Пассажиры вынужденно севшего самолета Red Wings вылетели на запасном борту
MeSamong/Shutterstock/FOTODOM

Пассажиры рейса российской авиакомпании Red Wings, которому ранее пришлось вернуться в аэропорт Домодедово из-за возгорания двигателя, вылетели в Таиланд на запасном борту. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на справочную службу столичного аэропорта.

Вылет замененного самолета состоялся в 02:17 по московскому времени. Полет был осуществлен после всех необходимых подготовительных процедур, уточнили в Домодедово.

Как отмечается, самолет прибудет на остров Пхукет в 14:40 по местному времени (10:40 мск).

3 декабря Boeing 777-200 вылетел из Домодедово с почти получасовой задержкой. Через некоторое время пилоты воздушного судна включили сигнал тревоги, так как у лайнера загорелся левый двигатель. В этот момент на борту находились 412 пассажиров и 13 членов экипажа. Самолет был вынужден вернуться в Домодедово.

Впоследствии компания Red Wings опровергла сообщения о «пылающем самолете», вернувшемся в Домодедово. Авиаперевозчик подчеркнул, что во время рейса WZ-3097 у Boeing 777-200 изменились параметры работы одного из двигателей. Тогда экипаж принял своевременное и правильное решение вернуться в аэропорт вылета.

Ранее пассажир рейса Москва — Пхукет рассказал о нехарактерном запахе в салоне.

