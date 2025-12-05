На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Разин может подать многомиллионный иск к стримингам из-за песен Шатунова

РИА Новости: Разин грозит стримингам иском на $300 млн из-за песен Шатунова
Виталий Белоусов/РИА Новости

Продюсер Андрей Разин может подать иск на $300 млн против стриминговых сервисов. Он требует удалить композиции певца Юрия Шатунова, сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо, адресованное агентам по авторским правам.

Из документа следует, что Разин от лица компании LM Media и директор лейбла World Media Alliance Георгий Сергеев просят запретить треки артиста на стримингах Apple, Spotify, Amazon, VKontakte, Яндекс и других. Ограничения авторы письма требуют наложить на свыше 30 альбомов и сборников исполнителя.

Как утверждает в своем письме продюсер, он обладает правом на товарный знак «Юрий Шатунов», а сервисы, которые распространяют продукцию, нарушают авторские права.

Согласно документу, отказ ускоренно удалить или ограничить доступ к соответствующим материалам может привести к потерям для правообладателей от $250 тыс. В случае отказа удалять песни Разин и Сергеев готовы обратиться в окружной суд Нью-Йорка с иском, «доведя максимальную сумму требований в исковом заявлении до 300,5 миллиона долларов, без учета оплаты адвокатов», отмечается в письме.

24 ноября адвокат Асель Мухтарова-Казарновская рассказала, что следствие предъявило Разину обвинение в крупном мошенничестве за то, что он несколько лет использовал поддельный договор с автором песен «Ласкового мая» Сергеем Кузнецовым для получения роялти с хитов. Позднее следователи заявили, что он заработал таким образом около 500 млн рублей. Сейчас Разин скрывается от уголовного преследования в США.

Ранее сообщалось, что Разин пытается через суд добиться отмены завещания Шатунова.

