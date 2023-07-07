Военная операция на Украине. День 499-й

9:15

Глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил, что в украинском регионе на частном предприятии произошел пожар, загорелся газопровод высокого давления.

Он отметил, что по частному предприятию в Криворожском районе попал беспилотный летательный аппарат, после чего произошел пожар.

Лысак также сообщил о гибели двух человек из-за попадания обломков беспилотника на автомобиль, ехавший по трассе.