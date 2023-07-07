Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Политика

Военная операция на Украине. День 499-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 499-й день

close
100%
Станислав Красильников/ТАСС
Президент Болгарии Румен Радев заявил, что страна не будет предоставлять Украине оружие и боеприпасы из военного арсенала из-за опасений за обороноспособность страны. Путин подписал указ о правовом положении россиян с украинским гражданством. В Минобороны сообщили, что штурмовой отряд Центрального военного округа взял в плен пять украинских военных. Обвиняемого в незаконном пересечении границы украинского пилота этапировали в Москву. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
9:36

Один из крупнейших в мире производителей сигарет японская компания Japan Tobacco намерена продолжать свой бизнес в России, заявил президент корпорации Масамити Тэрабатакэ агентству Kyodo.

Он также отметил, что сотрудники закрытого предприятия компании на Украине призывают возобновить его работу. Корпорация намерена сохранить персонал и уже частично возобновила производство.

9:31

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна не может стать членом НАТО из-за того, что ряд государств боится Россию.

«Понимаю, что могут быть трудности, чтобы получить объединенную поддержку всех. Кто-то оглядывается на Москву, кто-то боится Россию. Мы говорим о четком сигнале, о каких-то конкретных целях», — заявил Зеленский.

9:26

Заместитель главы Минсельхоза Польши Януш Ковальский призвал ЕС запретить ввоз замороженной малины с территории Украины.

9:20

9:15

Глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил, что в украинском регионе на частном предприятии произошел пожар, загорелся газопровод высокого давления.

Он отметил, что по частному предприятию в Криворожском районе попал беспилотный летательный аппарат, после чего произошел пожар.

Лысак также сообщил о гибели двух человек из-за попадания обломков беспилотника на автомобиль, ехавший по трассе.

9:10

Концерт Григория Лепса, запланированный в Ташкенте на 23 октября, отменили «по техническим причинам», сообщается в Telegram-канале Министерства культуры Узбекистана.

Ранее выступления певца отменили в Казахстане и Киргизии.

9:02

Российские военные из отряда БАРС-11 и командования подразделения «Царских волков» вытащили с линии соприкосновения практически целую британскую крылатую ракету Storm Shadow, сообщил РИА Новости Дмитрий Рогозин.

«Она разрушена только частично — упала очень удачно плашмя», — рассказал Рогозин. Ракету передали профильным специалистам для изучения ее конструкции и начинки.

8:55

❗️Новые легковые автомобили подорожают за лето и осень в среднем на 5–10% из-за продолжающегося с июня ослабления российской валюты и, как следствие, удорожания импортных запчастей и автомобилей, пишут «Ведомости» со ссылкой на опрошенных дилеров и экспертов.

8:50

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что провел «продуктивный разговор» с главой Пентагона Ллойдом Остином, и анонсировал «хорошие новости» по поставкам боеприпасов.

Остин, в свою очередь, вновь пообещал поддерживать Киев «столько, сколько потребуется», назвав главу украинского Минобороны «своим хорошим другом».

8:45

Украинское наступление идет не быстро, но «мы движемся вперед», заявил Владимир Зеленский в Праге, на встрече с президентом Чехии Петром Павелом.

«У нас сейчас инициатива. Наступление не быстрое, это факт, но тем не менее, мы движемся вперед, а не назад, и поэтому я вижу в этом положительный момент», — заявил украинский президент.

Павел в свою очередь сказал, что Украина вряд ли сможет начать еще одно контрнаступление через несколько недель или месяцев, «поэтому мы должны сделать все возможное, чтобы Украина добилась успеха».

8:39

Совет Европейского союза согласовал с Европарламентом проект расширения производства боеприпасов в странах ЕС.

Это решение позволит в срочном порядке выделить €500 млн из бюджета ЕС для наращивания производства боеприпасов и ракет. При этом будет реализован план по обеспечению долгосрочного увеличения производства боеприпасов в Европе для Украины и государств — членов ЕС.

8:34

Число погибших при разрушении Каховской ГЭС в Херсонской области выросло до 55, сообщили РИА Новости в экстренных службах.

8:30

Румыния откроет центр подготовки пилотов истребителей F-16 для обучения пилотов союзников и партнеров по НАТО, в том числе Украины.

8:25

Если США решат поставить Украине кассетные боеприпасы, то выбор будет в пользу более современных снарядов, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

Чиновник отметил, что пока ему нечего анонсировать. Отвечая на вопрос о том, какие снаряды может получить Киев в случае, если США все же решатся на поставки, он сказал, что у Пентагона «много вариантов».

«Те, что мы рассматриваем, не включают старые варианты с долей неразорвавшихся элементов выше 2,35%», — добавил Райдер.

8:21

Российская авиация нанесла восемь ракетно-бомбовых ударов по пунктам временной дислокации, скоплению живой силы и военной технике ВСУ на купянском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны.

8:17

Уроженец Харькова Александр Морозов, который 5 апреля был задержан в Брянской области после крушения самолета, этапирован в СИЗО «Лефортово» в Москве, сообщает ТАСС.

Его обвиняют в незаконном пересечении границы России, незаконном перемещении огнестрельного оружия и боеприпасов через госграницу и диверсии.

8:12

Штурмовой отряд Центрального военного округа взял в плен пять украинских военных, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

Российские военные после многочасовых боев взяли опорный пункт противника, пишет агентство.

8:08

Путин подписал указ об особенностях правового положения граждан РФ с гражданством Украины.

8:04

Президент Болгарии Румен Радев заявил, что не будет предоставлять Украине оружие и боеприпасы из военного арсенала из-за опасений за обороноспособность страны.

Радев считает, что у конфликта России и Украины нет военного решения. «Все больше и больше оружия вряд ли приведет к его разрешению», — сказал он, отметив, что солидарен с народом Украины.

8:00

Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня 499-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Появились новые записи
показать
Картина дня
В Бурятии обнаружили двух из пяти туристов, пропавших при сплаве по реке
Адвоката из Подмосковья облили зеленкой, повредив сетчатку глаз
На Урале 10 подростков попали в больницу после отравления алкоголем
Шесть человек погибли при пожаре в доме престарелых в Милане
Центробанк нашел альтернативу ипотеке
Выпускница 9 класса попала в больницу, покурив электронную сигарету и приняв таблетки
Звезда «Тихого Дона» Людмила Хитяева не может похоронить сына
Новости и материалы
Григорий Лепс объяснил, почему ушел из жюри «Голоса»
Стало известно, какими напитками отравились 10 подростков из Свердловской области
Футбольный «Спартак» назначил новым директором экс-хоккейного функционера
«ПСЖ» нашел замену Мбаппе
Водителем автомобиля, который залетел на крышу магазина, оказался подросток
Москва пережила тропическую ночь
Baza: украинские беспилотники массово атаковали Курскую область 6 июля
В России хотят наладить производство смартфонов с металлическим корпусом Kvadra
В УЕФА обеспокоены развитием ситуации вокруг главы Украинской федерации футбола Павелко
Наталья Рудова сравнила турецкие сериалы с бульварными романами
В Хакасии мошенники «решали» вопрос о возвращении домой мобилизованных из зоны СВО
Стало известно, что будет с курсом доллара в июле
Польша призвала запретить ввоз замороженной малины с Украины
Увеличилось число жертв прорыва Каховской ГЭС
В Днепропетровской области на предприятии произошел пожар
Счетная палата рассказала о сложностях с международными займами России из-за санкций
Стало известно, от кого избавится «Зенит» ради покупки Марио Фернандеса
В Ташкенте отменили концерт Григория Лепса
Все новости
Удар по академии. Российские военные могли поразить британские танки Challenger во Львове
РИА Новости: целью удара ВС РФ во Львове могли стать танки Сhallenger и до 800 боевиков
Китай запретил ввоз продуктов из Японии из-за «Фукусимы»
Насколько вырастут цены на автомобили из-за падения рубля
Эксперт Бургазлиев: к сентябрю цены на авто могут вырасти на 10% из-за снижения курса рубля
Начато расследование жалобы об избиении Бритни Спирс охраной баскетболиста Вембаньяма
Арам Тер-Газарян
Почему нутрициология не прошла в России проверку на вшивость
Об отношении к научному и ненаучному знанию в нашей стране
Тест: угадайте советский фильм по стоп-кадру со свадьбой
Вспомните, из какого кино времен СССР эти жених и невеста
62 штуки за 10 минут: в США прошел конкурс по поеданию хот-догов
«Форпост русофобских движений». В России призвали пересмотреть отношения с Финляндией
Финляндия ужесточит въезд российским абитуриентам и предпринимателям с 10 июля
Что смотреть в кино: триллер с Борисовым, возвращение Джонни Деппа и еще 6 премьер июля
В российский прокат вышел фильм «Заклятье. Незаконченная глава»
«Петр и Феврония» на суахили: почему Африке впору отмечать День семьи любви и верности
Корреспондент «Газеты.Ru» сравнил семейные традиции в России и в Африке
«Евро по 150? Не верю, но покупайте золото»
Вице-президент Золотого монетного дома Вязовский посоветовал покупать золото
«Россия не будет обсуждать Крым и Новороссию». Лукашенко призвал Украину к переговорам
Лукашенко допустил начало переговоров по Украине осенью, но не в сентябре
Двое работников Ozon умерли после заражения менингитом в Екатеринбурге
Минздрав: в Екатеринбурге умерли два сотрудника Ozon, заразившихся менингококковой инфекцией
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях