Военная операция на Украине. День 499-й

Один из крупнейших в мире производителей сигарет японская компания Japan Tobacco намерена продолжать свой бизнес в России, заявил президент корпорации Масамити Тэрабатакэ агентству Kyodo.
Он также отметил, что сотрудники закрытого предприятия компании на Украине призывают возобновить его работу. Корпорация намерена сохранить персонал и уже частично возобновила производство.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна не может стать членом НАТО из-за того, что ряд государств боится Россию.
«Понимаю, что могут быть трудности, чтобы получить объединенную поддержку всех. Кто-то оглядывается на Москву, кто-то боится Россию. Мы говорим о четком сигнале, о каких-то конкретных целях», — заявил Зеленский.
Заместитель главы Минсельхоза Польши Януш Ковальский призвал ЕС запретить ввоз замороженной малины с территории Украины.
Глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил, что в украинском регионе на частном предприятии произошел пожар, загорелся газопровод высокого давления.
Он отметил, что по частному предприятию в Криворожском районе попал беспилотный летательный аппарат, после чего произошел пожар.
Лысак также сообщил о гибели двух человек из-за попадания обломков беспилотника на автомобиль, ехавший по трассе.
Концерт Григория Лепса, запланированный в Ташкенте на 23 октября, отменили «по техническим причинам», сообщается в Telegram-канале Министерства культуры Узбекистана.
Ранее выступления певца отменили в Казахстане и Киргизии.
Российские военные из отряда БАРС-11 и командования подразделения «Царских волков» вытащили с линии соприкосновения практически целую британскую крылатую ракету Storm Shadow, сообщил РИА Новости Дмитрий Рогозин.
«Она разрушена только частично — упала очень удачно плашмя», — рассказал Рогозин. Ракету передали профильным специалистам для изучения ее конструкции и начинки.
❗️Новые легковые автомобили подорожают за лето и осень в среднем на 5–10% из-за продолжающегося с июня ослабления российской валюты и, как следствие, удорожания импортных запчастей и автомобилей, пишут «Ведомости» со ссылкой на опрошенных дилеров и экспертов.
Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что провел «продуктивный разговор» с главой Пентагона Ллойдом Остином, и анонсировал «хорошие новости» по поставкам боеприпасов.
Остин, в свою очередь, вновь пообещал поддерживать Киев «столько, сколько потребуется», назвав главу украинского Минобороны «своим хорошим другом».
Украинское наступление идет не быстро, но «мы движемся вперед», заявил Владимир Зеленский в Праге, на встрече с президентом Чехии Петром Павелом.
«У нас сейчас инициатива. Наступление не быстрое, это факт, но тем не менее, мы движемся вперед, а не назад, и поэтому я вижу в этом положительный момент», — заявил украинский президент.
Павел в свою очередь сказал, что Украина вряд ли сможет начать еще одно контрнаступление через несколько недель или месяцев, «поэтому мы должны сделать все возможное, чтобы Украина добилась успеха».
Совет Европейского союза согласовал с Европарламентом проект расширения производства боеприпасов в странах ЕС.
Это решение позволит в срочном порядке выделить €500 млн из бюджета ЕС для наращивания производства боеприпасов и ракет. При этом будет реализован план по обеспечению долгосрочного увеличения производства боеприпасов в Европе для Украины и государств — членов ЕС.
Число погибших при разрушении Каховской ГЭС в Херсонской области выросло до 55, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Румыния откроет центр подготовки пилотов истребителей F-16 для обучения пилотов союзников и партнеров по НАТО, в том числе Украины.
Если США решат поставить Украине кассетные боеприпасы, то выбор будет в пользу более современных снарядов, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
Чиновник отметил, что пока ему нечего анонсировать. Отвечая на вопрос о том, какие снаряды может получить Киев в случае, если США все же решатся на поставки, он сказал, что у Пентагона «много вариантов».
«Те, что мы рассматриваем, не включают старые варианты с долей неразорвавшихся элементов выше 2,35%», — добавил Райдер.
Российская авиация нанесла восемь ракетно-бомбовых ударов по пунктам временной дислокации, скоплению живой силы и военной технике ВСУ на купянском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны.
Уроженец Харькова Александр Морозов, который 5 апреля был задержан в Брянской области после крушения самолета, этапирован в СИЗО «Лефортово» в Москве, сообщает ТАСС.
Его обвиняют в незаконном пересечении границы России, незаконном перемещении огнестрельного оружия и боеприпасов через госграницу и диверсии.
Штурмовой отряд Центрального военного округа взял в плен пять украинских военных, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.
Российские военные после многочасовых боев взяли опорный пункт противника, пишет агентство.
Президент Болгарии Румен Радев заявил, что не будет предоставлять Украине оружие и боеприпасы из военного арсенала из-за опасений за обороноспособность страны.
Радев считает, что у конфликта России и Украины нет военного решения. «Все больше и больше оружия вряд ли приведет к его разрешению», — сказал он, отметив, что солидарен с народом Украины.