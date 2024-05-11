Американский ветеран раскрыл, кто может гарантировать, что третьей мировой не будет

Россия и Соединенные Штаты ответственны за то, чтобы не допустить третьей мировой войны. Об этом в беседе с ТАСС заявил американский ветеран, участник встречи на Эльбе войск СССР и союзников 25 апреля 1945 года Фрэнк Кон.

«На России и американцах лежит обязательство гарантировать, что третьей мировой войны не произойдет», — подчеркнул он.

Ветеран добавил, что в случае начала очередного мирового конфликта человечество будет уничтожено, что окажется подлинной катастрофой цивилизации.

Как сообщает ТАСС, Фрэнк Кон в 2005 и 2010 годах он после приглашения российской стороны ездил в Москву на мероприятия, посвященные Дню Победы. В 2010 году он получил от РФ медаль «65 лет Победы в Великой Отечественной войне», позднее, через пять лет, он получил приглашение на празднование 70-летия встречи войск СССР и союзников на Эльбе.

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