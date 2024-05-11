Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Американский ветеран раскрыл, кто может гарантировать, что третьей мировой не будет

Участник встречи на Эльбе ветеран США Кон призвал не допустить третьей мировой

close
100%
Алексей Филиппов/РИА Новости

Россия и Соединенные Штаты ответственны за то, чтобы не допустить третьей мировой войны. Об этом в беседе с ТАСС заявил американский ветеран, участник встречи на Эльбе войск СССР и союзников 25 апреля 1945 года Фрэнк Кон.

«На России и американцах лежит обязательство гарантировать, что третьей мировой войны не произойдет», — подчеркнул он.

Ветеран добавил, что в случае начала очередного мирового конфликта человечество будет уничтожено, что окажется подлинной катастрофой цивилизации.

Как сообщает ТАСС, Фрэнк Кон в 2005 и 2010 годах он после приглашения российской стороны ездил в Москву на мероприятия, посвященные Дню Победы. В 2010 году он получил от РФ медаль «65 лет Победы в Великой Отечественной войне», позднее, через пять лет, он получил приглашение на празднование 70-летия встречи войск СССР и союзников на Эльбе.

9 мая посол США в Москве Линн Трейси выразила надежду на то, что Москва и Вашингтон смогут добиться былого духа сотрудничества для достижения целей по обеспечению безопасного и стабильного мира, Запад не должен забывать, что Победа досталась миру огромной ценой.

Ранее генпрокурор пообещал пресекать любые формы проявления неонацизма.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами