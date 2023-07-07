«Жест отчаяния». Кто на Западе собирается поставить Киеву кассетные боеприпасы

Боеприпасы во время участия украинских солдат в военных учениях в военном тренировочном лагере в Англии, пятница, 2023 год

Германия подписала Конвенцию по кассетным боеприпасам и воздержится от их поставки Украине — так прокомментировала сообщения о подобных планах США глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Накануне некоторые СМИ утверждали, что в Вашингтоне уже принято решение о передаче Киеву кассетных боеприпасов, об их отправке на Украину якобы будет объявлено 7 июля. Представители РФ назвали соответствующие намерения «очередным шагом к эскалации» и «жестом отчаяния». В Human Rights Watch указали на высокую опасность кассетных боеприпасов для мирных жителей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Германия продолжит соблюдать Конвенцию по кассетным боеприпасам и воздержится от их поставки Украине на фоне сообщений о соответствующих планах США, заявила в пятницу, 7 июля, глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

«Для нас, как для государства-участника, действует и применяется соглашение из Осло», — заверила она.

Министр обороны Германии Борис Писториус также выступил против участия Берлина в поставках кассетных боеприпасов Киеву, передает агентство Reuters.

«Германия подписала конвенцию, так что это не вариант для нас. Что касается тех стран, которые не подписали Конвенцию [по кассетным боеприпасам] — Китая, России, Украины и США — не мне комментировать их действия», — сказал он.

Поставки кассетных боеприпасов

Накануне некоторые СМИ утверждали, что решение о передаче Киеву кассетных боеприпасов принято. В частности, как писала газета The Washington Post, президент Соединенных Штатов Джозеф Байден одобрил поставки артиллерийских снарядов M864 для 155-мм гаубиц.

Позднее в Пентагоне заявили, что Вашингтон намерен подобрать для Украины кассетные боеприпасы, которые якобы будут представлять «минимальную угрозу для мирного населения».

При этом отчеты десятилетней давности свидетельствуют о том, что некоторые 155-мм кассетные боеприпасы имеют более высокий процент неразорвавшихся снарядов, признал представитель Минобороны США на условиях анонимности.

На этом фоне правозащитники из Human Rights Watch указали на высокую опасность таких боеприпасов для мирных жителей и предостерегли как Россию, так и Украину от их использования. По данным организации, доля неразорвавшихся элементов, как правило, значительно выше заявляемой, что ведет к жертвам среди гражданского населения.

Кассетные боеприпасы могут долгие годы представлять угрозу для мирного населения уже после завершения конфликтов, отметил в свою очередь глава МИД Австрии Александер Шалленберг:

«Это оружие, запрещенное на международном уровне. Его действие сопоставимо с противопехотными минами.

Кассетные боеприпасы, как мы видели на примере Ближнего Востока, могут лежать годами и долгое время вредить гражданскому населению уже после завершения конфликта», — предостерег он.

По его словам, Запад должен оказывать Украине «правильную поддержку» и думать о том, какой «сигнал он посылает», принимая какое-либо решение.

Решения о поставках кассетных боеприпасов Украине страны НАТО должны принимать самостоятельно — так прокомментировал ситуацию генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«НАТО как альянс не имеет позиции по конвенции по кассетным боеприпасам, потому что ряд наших членов подписал конвенцию, ряд других не подписал конвенцию. Решение по поставкам оружия и боеприпасов Украине за отдельными членами, это должны решать правительства, а не НАТО как альянс», — пояснил он.

«Жест отчаяния»

Поставка США кассетных боеприпасов Украине будет очередным шагом к эскалации, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

Со своей стороны посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов подчеркнул, что о финальном решении США объявят в ближайшее время.

По его словам, если оно будет положительным, это еще раз докажет, что «ни Вашингтону, ни его союзникам по НАТО не нужен мир и ради достижения призрачной цели по нанесению России стратегического поражения они не считаются буквально ни с чем».

«Сейчас «ястребы» на Западе, осознав, что столь разрекламированное контрнаступление украинских войск пошло не по плану, пытаются любой ценой придать ему хоть какой-то импульс. По сути, это жест отчаяния», — считает он.

Кассетные боеприпасы — это заряды, снаряженные большим количеством разрывных суббоеприпасов различного назначения (противотанковые, противопехотные, зажигательные и др.). Они состоят на вооружении армий многих стран в виде бомб, артиллерийских снарядов и ракетных боеголовок.

1 августа 2010 года вступила в силу Конвенция по кассетным боеприпасам, которую подписали в столице Норвегии в 2008 году 123 страны, но ратифицировали только 110, напоминает ТАСС.

«Они, в частности, обязались никогда и ни при каких обстоятельствах не производить, не применять и никому не передавать такие боеприпасы.

Из числа европейских стран конвенцию не подписали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Греция, Грузия, Латвия, Польша, Россия, Румыния, Сербия, Турция, Украина, Финляндия и Эстония», — говорится в публикации.